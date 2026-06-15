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Российские "Бандероли" атаковали Киев: что это за дрон-ракета и станут ли атаки массовыми

15:17 15.06.2026 Пн
3 мин
Эксперт назвал ключевое преимущество "Бандеролей" перед "Шахедами"
aimg Константин Широкун
Российские "Бандероли" атаковали Киев: что это за дрон-ракета и станут ли атаки массовыми Фото: российские "Бандероли" атаковали Киев (росСМИ)
Понимай ситуацию на фронте из-за фактов, а не слухов с РБК-Украина в Google

Россияне во время массированного обстрела столицы использовали новый барражирующий боеприпас "Бандероль", который может лететь до 500 км и нести до 150 кг взрывчатки.

РБК-Украина рассказывает, чем опасен барражирующий боеприпас, и может ли он заменить "Шахеды" при атаках на столицу.

Где производят "Бандероли"

По данным ГУР МО Украины, разработчик ракеты - это подсанкционное предприятие "Кронштадт". Основным ее носителем является беспилотник "Орион" производства той же компании. Также осуществляется адаптация изделия для применения с ударных вертолетов Ми-28Н.

Характеристики

Особенностью ракеты является ее способность выполнять повороты с меньшим радиусом, чем у типовых крылатых ракет российского производства (Х-101, 3М-14, 9М727, Х-69), сохраняя при этом характерную траекторию полета крылатой ракеты.

"Бандероль" оснащена боевой частью массой до 150 кг; она способна преодолевать расстояние до 500 км со скоростью 500 км/ч. В качестве топлива используется авиационный керосин.

Российские &quot;Бандероли&quot; атаковали Киев: что это за дрон-ракета и станут ли атаки массовыми

Из чего состоит дрон

Эксперты ГУР зафиксировали использование иностранных компонентов, в частности реактивный двигатель Swiwin SW800Pro китайского производства, аккумуляторные батареи Murata (Япония), сервоприводы Dynamixel MX-64AR компании Robotis из Южной Кореи, а также почти два десятка микрочипов американских, китайских, швейцарских, японских и южнокорейских производителей.

В чем ключевое преимущество "Бандероли" над "Шахедами"

Авиационный эксперт Константин Криволап в комментарии РБК-Украина отметил, что к ключевым преимуществам "Бандеролей" можно отнести заметно большую скорость по сравнению с дронами, что может помочь боеприпасу точечно прорвать украинскую ПВО.

Российские &quot;Бандероли&quot; атаковали Киев: что это за дрон-ракета и станут ли атаки массовыми

Он может быть эффективным для того, чтобы поражать какие-то единичные цели, но массовым он не станет из-за относительно высокой цены по сравнению с дронами.

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Могут ли "Бандероли" стартовать серьезной угрозой для Киева?

"Этот вид вооружения имеет достаточно ограниченные применения. Его можно запускать или с вертолета, или с дронов типа "Орлан". Для этого вертолет, или БпЛА надо поднять в воздух, поэтому это не совсем удобная вещь", - Криволап.

Кроме того, по его словам, "Бандероль" примерно втрое дороже "Шахеда", поэтому не может стать массовым, ведь сегодня основной тренд - это "много и дешево". При этом этот боеприпас имеет даже не вдвое большую взрывную часть, к тому же из-за больших габаритов является удобной целью для реактивной авиации и комплексов ПВО.

Напомним, в ночь на 15 июня Россия нанесла массированный комбинированный удар по Киеву - дронами, баллистическими и крылатыми ракетами.

В результате атаки повреждения зафиксировали в 10 районах столицы, погибли пять человек, еще более 30 получили ранения.

Как сообщало РБК-Украина, Россия применила против Украины более 680 средств поражения - среди них "Цирконы", баллистика "Искандер", крылатые ракеты и сотни беспилотников различных типов. ПВО уничтожила или подавила 632 воздушные цели.

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