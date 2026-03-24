Плюс даже ночью, но приближается похолодание: названа дата, когда погода изменится

18:40 24.03.2026 Вт
4 мин
Март еще успеет удивить почти летним теплом, но расслабляться рано
aimg Ирина Костенко
Погода в Украине в ближайшее время будет теплая (фото: Виталий Носач, РБК-Украина)

На этой неделе в Украине ожидается существенное потепление, отступят даже ночные морозы. Однако уже вскоре погоду могут ощутимо изменить атмосферные фронты.

Об этом в блиц-интервью для РБК-Украина рассказала начальница отдела взаимодействия со СМИ Украинского гидрометеорологического центра Наталья Птуха.

Главное:

  • Осадки: в ближайшие дни в большинстве областей будет сухо, небольшие дожди возможны лишь местами на юго-востоке.
  • Ночные температуры: морозы отступят, уже с 26 марта прогнозируют стабильные +1...+7°C.
  • Пик весеннего тепла: в конце недели (27-29 марта) воздух днем прогреется до +13...+19°C.
  • Изменение погоды: в конце марта атмосферные фронты принесут больше облаков и похолодание.

Как изменится погода в ближайшее время

– Начнем с прогноза на ближайшие дни. У нас в Украине синоптическая ситуация будет меняться уже ощутимее. И характер погоды - также.

Но преимущественно - в положительном пока что русле.

Немного атмосферное давление будет снижаться. Хотя наша территория все еще будет оставаться вне поля зрения атмосферных фронтов.

Поэтому в большинстве областей сохранится погода без осадков.

Осадков в большинстве областей Украины не будет (инфографика: РБК-Украина)

Где могут быть осадки и что с морозом

– Только на юго-востоке страны - там ожидаем местами небольшой дождь.

На высотах еще остается прохладный воздух, в котором ночью (за исключением юга нашего) еще может подмораживать. Немножко снижаться температура.

Как и сейчас, в принципе, иногда. До небольшого минуса (-1-2°C). Но в основном, все же, плюс уже есть.

Начиная с 26 числа (четверга, - Ред.) уже ночью будет температура +1+7 градусов.

Это означает, что уже изменятся воздушные потоки. Появится южная составляющая в них. И, соответственно, ночи уже также преимущественно будут с плюсом.

Что будет с температурой воздуха днем

– Дневные максимумы у нас будут достигать завтра (25 марта, - Ред.) 11-16 градусов тепла.

И, в принципе, такая ситуация у нас сохраняется и в дальнейшем.

Что касается температуры, то она будет оставаться +11+18 градусов.

Теплее всего у нас традиционно - это юг, также еще центральные области.

Ведь по востоку - будет несколько больше облачности. Юго-восток - немного там вот этот небольшой дождь локальный.

Поэтому там дневные максимумы не слишком будут высокими. Где-то +11+14 градусов.

А остальные территории, в принципе, и до +18°C может прогреться воздух.

Март еще принесет тепла (инфографика: РБК-Украина)

Правда ли, что в Украину придет похолодание

– Тенденция в принципе сохраняется такая, что в ближайшие дни - включительно до 29 числа (воскресенье, - Ред.) - в принципе у нас погода будет комфортная, весенняя. С положительными тенденциями.

И температура в дневные часы +13+19°C составит 27-29 числа. Это - такие, самые теплые дни будут.

После них - да, действительно, есть определенные предпосылки (по расчетам и оценкам наших специалистов) к синоптическим изменениям.

Но по крайней мере на сегодня - они будут, конечно, ощутимые, но не критические.

"Критического" похолодания синоптики пока не видят (инфографика: РБК-Украина)

Пока что - это просто снижение температуры на несколько градусов и большее количество атмосферных фронтов.

То есть конец марта - 30 или даже 31, скажем так - возможно уже немножко почувствуем эту перестройку. С осадками.

И, соответственно, больше облачности. И не такой уж интенсивный дневной прогрев у нас будет. Поэтому дневные максимумы станут ниже.

Но ночные минимумы... Пока что, таких ярких предпосылок для снижения температуры ночью - нет. В принципе будет оставаться она 1-7 градусов тепла.

Локально, возможно (при прояснениях) - может быть снижение до нуля еще.

Но пока что говорить об этих показателях рано. Уже будем в конце этой недели уточнять - как будут развиваться синоптические события в дальнейшем.

