В Швейцарии готовы принять встречу глав Украины и РФ: обещают Путину "иммунитет" от МУС

Министр иностранных дел Швейцарии Игнацио Кассис во время пресс-конференции со своим итальянским коллегой Антонио Таяни подтвердил, что Женева "более чем готова" принять саммит между Россией и Украиной. Министр заявил, что Швейцария имеет большой опыт в сфере дипломатии.

"Я верю на 200% в проведение этого саммита, и мы обсуждали это в течение длительного времени", - сказал он.

По словам Кассиса, Россия в курсе готовности Швейцарии, в том числе об этом сообщили российскому главе МИД Сергею Лаврову. Кассис также поблагодарил президента Франции Эмманюэля Макрона и премьер-министра Италии Джорджи Мелони, которые поддержали Швейцарию.

Главное - Кассис пообещал, что Швейцария предоставит российскому диктатору "иммунитет" от преследований со стороны Международного уголовного суда, если он "приедет на мирную конференцию".