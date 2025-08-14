ua en ru
Встреча Путина и Трампа на Аляске: возможен ли арест диктатора по ордеру МКС

Четверг 14 августа 2025 11:33
Встреча Путина и Трампа на Аляске: возможен ли арест диктатора по ордеру МКС Фото: российский диктатор Владимир Путин (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

В пятницу, 15 августа, в Анкоридже, Аляска, должна состояться встреча президента США Дональда Трампа с российским диктатором Владимиром Путиным. На фоне этой встречи снова обострился вопрос: могут ли в США арестовать Путина по ордеру Международного уголовного суда.

Подробнее об этом - читайте в материале РБК-Украина.

Ордер МУС для Путина для Путина

17 марта 2023 года Палата предварительного производства МУС выдала ордера на арест Путина и российского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. Подозрение касается незаконной депортации и перемещения украинских детей с оккупированных территорий в Россию.

МУС имеет юрисдикцию в отношении таких преступлений, но выполнение ордеров возлагается на государства-участники Римского статута.

Римский статут

Римский статут - это договор, который основал Международный уголовный суд. Его приняли 17 июля 1998 года в Риме, а в силу он вступил 1 июля 2002-го (после 60 ратификаций). С тех пор Суд может рассматривать только преступления, совершенные не ранее этой даты.

Юрисдикция МУС охватывает четыре категории "ядровых" преступлений: геноцид, преступления против человечности, военные преступления и преступление агрессии. Суд действует по принципу комплементарности - вмешивается только тогда, когда национальная система "не может или не хочет" расследовать/судить.

По состоянию на январь 2025 года - 125 государств являются сторонами Римского статута. Кроме того, 29 государств подписали, но еще не ратифицировали.

Могут ли арестовать Путина на Аляске

США не ратифицировали Римский статут и не обязаны арестовывать лиц по ордерам МУС. Более того, в 2025 году действующая администрация не просто дистанцировалась от сотрудничества с Судом - в феврале президентским указом ввела санкции в отношении должностных лиц МУС, а в июне Госдеп объявил об их практическом применении. В этих условиях и юридически, и политически арест Путина на американской территории выглядит нереалистично.

Даже среди государств-участников Римского статута принудительное исполнение ордеров часто упирается в политическую волю. Показательный пример - решение Палаты МУС, которая признала Монголию не выполнившей обязательства, когда принимала Путина и не арестовала его во время визита в сентябре 2024 года. Это еще раз подчеркивает, что Суд не имеет собственного "международного шерифа" и все зависит от правительств.

Встреча Трампа и Путина на Аляске

Уже завтра в Анкоридже состоится личная встреча Трампа и Путина. Основная тема переговоров - война в Украине и возможные пути ее завершения.

Переговоры пройдут без участия президента Украины Владимира Зеленского, что вызвало беспокойство в европейских столицах: в ЕС опасаются, что за закрытыми дверями могут приниматься решения, которые повлияют на безопасность континента и будущее Украины.

Чтобы согласовать позиции накануне саммита, 13 августа Зеленский вместе с лидерами "Коалиции решительных" провел видеоконференцию с Трампом. По словам украинского президента, американский лидер подтвердил поддержку надежных гарантий безопасности для Украины и готовность США участвовать в их обеспечении.

В тот же вечер "Коалиция решительных" обнародовала совместное заявление, в котором подчеркнула: любые будущие договоренности не должны ограничивать Вооруженные силы Украины или предоставлять Москве право вето на вступление Украины в НАТО и ЕС.

В то же время, по информации CBS News, уже в конце следующей недели может состояться трехсторонняя встреча с участием Трампа, Зеленского и Путина. Американская сторона, по данным источников, активно рассматривает возможные места для такого формата.

Для написания материала использовались источники: пресс-служба Международного уголовного суда, Sky News, Fox News, пресс-служба Белого дома.

