В Швейцарії готові прийняти зустріч глав України та РФ: обіцяють Путіну "імунітет" від МКС

Міністр закордонних справ Швейцарії Ігнаціо Кассіс під час пресконференції зі своїм італійським колегою Антоніо Таяні підтвердив, що Женева "більш ніж готова" прийняти саміт між Росією та Україною. Міністр заявив, що Швейцарія має великий досвід у сфері дипломатії.

"Я вірю на 200% у проведення цього саміту, і ми обговорювали це протягом тривалого часу", - сказав він.

За словами Кассіса, Росія в курсі готовності Швейцарії, в тому числі про це повідомили російському голові МЗС Сергію Лаврову. Кассіс також подякував президенту Франції Емманюелю Макрону та прем'єр-міністру Італії Джорджі Мелоні, які підтримали Швейцарію.

Головне - Кассіс пообіцяв, що Швейцарія надасть російському диктатору "імунітет" від переслідувань з боку Міжнародного кримінального суду, якщо він "приїде на мирну конференцію".