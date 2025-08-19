В Швейцарии готовы принять встречу глав Украины и РФ: обещают Путину "иммунитет" от МУС
Швейцария готова принять трехстороннюю встречу президента Украины Владимира Зеленского, и российского диктатора Владимира Путина. Последнему обещают иммунитет от уголовного преследования.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Swissinfo.
Министр иностранных дел Швейцарии Игнацио Кассис во время пресс-конференции со своим итальянским коллегой Антонио Таяни подтвердил, что Женева "более чем готова" принять саммит между Россией и Украиной. Министр заявил, что Швейцария имеет большой опыт в сфере дипломатии.
"Я верю на 200% в проведение этого саммита, и мы обсуждали это в течение длительного времени", - сказал он.
По словам Кассиса, Россия в курсе готовности Швейцарии, в том числе об этом сообщили российскому главе МИД Сергею Лаврову. Кассис также поблагодарил президента Франции Эмманюэля Макрона и премьер-министра Италии Джорджи Мелони, которые поддержали Швейцарию.
Главное - Кассис пообещал, что Швейцария предоставит российскому диктатору "иммунитет" от преследований со стороны Международного уголовного суда, если он "приедет на мирную конференцию".
Ордер на арест Путина
17 марта 2023 года Палата предварительного производства МУС выдала ордера на арест Путина и российского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. Подозрение касается незаконной депортации и перемещения украинских детей с оккупированных территорий в Россию.
Ордер обязывает все страны-подписанты Римского статута, который регулирует деятельность МУС, арестовать российского диктатора, как только он ступит на их территорию. На практике МУС не может обеспечить выполнение решения - например, в 2024 году Монголия, член Римского статута, не арестовала Путина.
В то же время российский диктатор все равно опасается ездить в большинство стран, которые подписывали Римский статут, поскольку не исключает, что его действительно могут попытаться арестовать.
Трехсторонняя встреча Зеленского, Трампа и Путина
Зеленский 18 августа побывал в Вашингтоне для переговоров с президентом США Дональдом Трампом. Там же к обсуждению присоединились европейские лидеры. Одним из итогом стало заявление Трампа о подготовке трехсторонней встречи - он, Зеленский и Путин.
Европейские дипломаты рассматривают несколько вариантов площадки для потенциального саммита. Зеленский заявил о готовности присоединиться к трехстороннему формату в любой конфигурации, если встреча состоится. Россия же традиционно начала выдвигать какие-то условия.