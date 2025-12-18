В Швейцарии мужчину осудили за участие в войне на стороне Украины

Военный суд в Швейцарии осудил 49-летнего гражданина страны за участие в войне в Украине против российских оккупантов. Мужчина получил 18 месяцев условного лишения свободы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на SRF.
Отмечается, что 49-летний гражданин Швейцарии воевал в составе ВСУ в должности снайпера. В то же время швейцарским законодательством служба в вооруженных силах других стран запрещена и квалифицируется как наемничество.
Обвинение требовало шести месяцев лишения свободы без права на условно-досрочное освобождение. Оно указывало на предыдущие судимости мужчины и потребность в предотвращении его дальнейшей службы за рубежом.
Защита отметила, что доказательств того, что швейцарец участвовал в боевых действиях в Украине, за исключением сообщений СМИ, нет. В суде приводились и слова матери мужчины, которая заявила, что "не верит 80% того, что рассказывает" ее сын.
В четверг, 18 декабря, военный суд приговорил мужчину к 18 месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком четыре года.
Напомним, в среду, 17 декабря, Верховная Рада Украины приняла в целом законопроект относительно медицинского обеспечения и правового статуса для иностранцев и лиц без гражданства, которые служат в ВСУ, Нацгвардии и Государственной специальной службе транспорта.
Отметим, недавно для иностранных добровольцев в Украине изменили ряд условий. Теперь при подписании контракта они смогут самостоятельно выбирать боевую бригаду и направление службы.
ВСУ пересматривают подход к работе с иностранцами, чтобы максимально эффективно использовать их боевой опыт, мотивацию и профессиональные навыки. Поэтому таких добровольцев будут направлять туда, где их квалификация принесет наибольшую пользу.