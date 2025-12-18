В Швейцарии мужчину осудили за участие в войне на стороне Украины

Отмечается, что 49-летний гражданин Швейцарии воевал в составе ВСУ в должности снайпера. В то же время швейцарским законодательством служба в вооруженных силах других стран запрещена и квалифицируется как наемничество.

Обвинение требовало шести месяцев лишения свободы без права на условно-досрочное освобождение. Оно указывало на предыдущие судимости мужчины и потребность в предотвращении его дальнейшей службы за рубежом.

Защита отметила, что доказательств того, что швейцарец участвовал в боевых действиях в Украине, за исключением сообщений СМИ, нет. В суде приводились и слова матери мужчины, которая заявила, что "не верит 80% того, что рассказывает" ее сын.

В четверг, 18 декабря, военный суд приговорил мужчину к 18 месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком четыре года.