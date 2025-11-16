ua en ru
Иностранным бойцам предоставят более широкие возможности в ВСУ

Украина, Воскресенье 16 ноября 2025 19:20
Иностранным бойцам предоставят более широкие возможности в ВСУ Иллюстративное фото: иностранцам в рядах ВСУ предоставят больше возможностей (ГУР МО)
Автор: Антон Корж

Иностранные добровольцы, которые планируют присоединиться к Вооруженным силам Украины, получат значительно более широкие возможности. В частности, им позволят при подписании контракта самостоятельно выбрать бригаду, направление службы и тому подобное.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Сухопутные войска ВСУ.

"Отдельные форматы, которые были введены в 2022 году, выполнили свою роль в самый острый период обороны страны и позволили быстро интегрировать иностранцев, готовых стать в строй. В то же время ситуация на фронте, структура Сил обороны и потребности боевых частей существенно изменились", - отметили в СВ ВСУ.

По состоянию на сейчас в Силах обороны меняется подход к иностранным добровольцам. Планируется максимально эффективно использовать имеющийся у них опыт, мотивацию и профессиональные навыки. Людей будут отправлять туда, где их опыт нужен больше всего.

На что смогут рассчитывать иностранные добровольцы при подписании контракта:

  • Право самостоятельно выбрать боевую бригаду;
  • Право самостоятельно выбрать направление и специфику применения - в соответствии с тем, какая подготовка, опыт и навыки есть у добровольца.

"Это обеспечивает лучшую интеграцию, равные возможности с украинскими бойцами и более рациональное использование кадрового ресурса. Сухопутные войска высоко ценят вклад иностранных добровольцев в защиту Украины, их самопожертвование, мотивацию и преданность нашим общим ценностям", - отметили в СВ ВСУ.

Отметим, 3 ноября министр обороны Украины Шмыгаль сообщил, что Минобороны по поручению президента Владимира Зеленского начало подготовку новых типов контрактов для военнослужащих, а также соответствующие изменения в законодательство.

Уже 7 ноября по итогам заседания с участием президента Шмыгаль сообщил, что новые контракты для Вооруженных сил Украины будут предусматривать выплаты от 50-60 тысяч гривен и отсрочку от службы после завершения контракта. Также контракты смогут подписать действующие военные - им предоставят приоритетную возможность подписания.

