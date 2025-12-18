У Швейцарії чоловіка засудили за участь у війні на боці України

Військовий суд у Швейцарії засудив 49-річного громадянина країни за участь у війні в Україні проти російських окупантів. Чоловік отримав 18 місяців умовного позбавлення волі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на SRF.
Зазначається, що 49-річний громадянин Швейцарії воював у складі ЗСУ на посаді снайпера. Водночас швейцарським законодавством служба у збройних силах інших країн заборонена і кваліфікується як найманство.
Обвинувачення вимагало шести місяців позбавлення волі без права на умовно-дострокове звільнення. Воно вказувало на попередні судимості чоловіка та потребу у запобіганні його подальшої служби за кордоном.
Захист зазначив, що доказів того, що швейцарець брав участь у бойових діях в Україні, за винятком повідомлень ЗМІ, немає. У суді приводилися й слова матері чоловіка, яка заявила, що "не вірить 80% того, що розповідає" її син.
У четвер, 18 грудня, військовий суд засудив чоловіка до 18 місяців позбавлення волі умовно з випробувальним терміном чотири роки.
Нагадаємо, в середу, 17 грудня, Верховна Рада України ухвалила в цілому законопроєкт щодо медичного забезпечення та правового статусу для іноземців та осіб без громадянства, які служать в ЗСУ, Нацгвардії та Державній спеціальній службі транспорту.
Зазначимо, нещодавно для іноземних добровольців в Україні змінили низку умов. Тепер під час підписання контракту вони зможуть самостійно обирати бойову бригаду та напрямок служби.
ЗСУ переглядають підхід до роботи з іноземцями, щоб максимально ефективно використовувати їхній бойовий досвід, мотивацію та професійні навички. Тому таких добровольців направлятимуть туди, де їхня кваліфікація принесе найбільшу користь.