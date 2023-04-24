Швейцария закрыла свое посольство в Судане

"Наши сотрудники и их семьи эвакуированы и находятся в безопасности", - сообщил министр иностранных дел Швейцарии Игнацио Кассис.

Министерство иностранных дел Швейцарии сообщило, что семь сотрудников посольства и пять сопровождающих были эвакуированы. Они были в порядке, два человека направились в соседнюю Эфиопию, а остальные были эвакуированы в Джибути при помощи Франции.

"Эвакуация стала возможной благодаря сотрудничеству с нашими партнерами, в частности с Францией", - сказал Кассис.

При этом отмечается, что продолжается работа по оказанию помощи гражданам Швейцарии, застрявшим в Судане. По данным МИД страны, что в Судане зарегистрировано около 100 швейцарских граждан, а остальные, как предполагается, посещают район Красного моря в качестве туристов.