Швейцарія закрила своє посольство у Судані

Уряд Швейцарії закрив своє посольство в столиці Судану Хартумі. Також Берн евакуював співробітників дипломатичного представництва та їхні родини.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
"Наші співробітники та їхні сім'ї евакуйовані і перебувають у безпеці", - повідомив міністр закордонних справ Швейцарії Ігнаціо Кассіс.
Міністерство закордонних справ Швейцарії повідомило, що сімох співробітників посольства і п'ятьох супроводжуючих було евакуйовано. З ними було все гаразд, двоє людей попрямували до сусідньої Ефіопії, а решту евакуювали до Джібуті за допомогою Франції.
"Евакуація стала можливою завдяки співпраці з нашими партнерами, зокрема з Францією", - сказав Кассіс.
При цьому наголошується, що триває робота з надання допомоги громадянам Швейцарії, які застрягли в Судані. За даними МЗС країни, що в Судані зареєстровано близько 100 швейцарських громадян, а решта, як припускають, відвідують район Червоного моря як туристи.
Нагадаємо, 15 квітня у столиці Судану Хартум та низці інших міст спалахнули бої між армією та силами швидкого реагування. У перший день військового перевороту було відомо про 25 загиблих.
Додамо, що за кілька днів збройні сили Судану заявили, що їм вдалося придушити спробу перевороту в країні, проте воєнні дії продовжуватимуться.
Пізніше стало відомо, що в Судані в результаті боїв військових та силовиків загинули близько 270 осіб, 2600 отримали поранення.
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