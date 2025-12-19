Швейцария может направить миротворцев в Украину, но при одном условии, - посол

Швейцария направит своих военнослужащих для миротворческой миссии в Украине, если Совет безопасности ООН или ОБСЕ дадут на это мандат.
Как сообщает РБК-Украина, об этом в интервью "Интерфакс-Украина" заявил посол Швейцарии в Украине и Республике Молдова Феликс Бауманн.
"На практике это будет означать, что и Украина, и Россия должны будут согласиться на такую операцию. Однако Швейцария не может участвовать ни в одном механизме принуждения к миру, который не имеет мандата от Совета Безопасности ООН или ОБСЕ", - сказал он.
Посол добавил, что в конце концов, именно правительство и парламент Швейцарии будут принимать решение о направлении военного контингента для миротворческой миссии.
В вопросе гарантий безопасности для Украины Бауманн сослался на заявление украинских властей о том, что это достаточно широкое понятие, которое также включает поддержку реконструкции и восстановления.
"И я думаю, что с помощью национальной программы Швейцарии по восстановлению и реконструкции Украины мы фактически поддерживаем восстановление и реконструкцию Украины, а также ее экономическую устойчивость", - отметил он.
Напомним, Киев с партнерами рассматривает возможность введения иностранных войск в Украину в качестве "гарантий безопасности", что будет возможным после завершения войны.
Некоторые союзники Украины уже согласились на введение своих военных в Украину. В частности, речь идет о Великобритании, Франции, Швеции, Дании, Норвегии, странах Балтии, Нидерландах и Австралии.
На днях премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что "коалиция решительных" подготовила планы по усилению обороноспособности Украины и, при необходимости - развертывание войск на украинской территории.
Отметим, канцлер Германии Фридрих Мерц сказал, что при условии гарантий безопасности от США и Европы западные миротворцы могут применять силу против российской армии в случае нарушения перемирия в Украине.