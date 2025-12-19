Швейцария может направить миротворцев в Украину, но при одном условии, - посол

"На практике это будет означать, что и Украина, и Россия должны будут согласиться на такую операцию. Однако Швейцария не может участвовать ни в одном механизме принуждения к миру, который не имеет мандата от Совета Безопасности ООН или ОБСЕ", - сказал он.

Посол добавил, что в конце концов, именно правительство и парламент Швейцарии будут принимать решение о направлении военного контингента для миротворческой миссии.

В вопросе гарантий безопасности для Украины Бауманн сослался на заявление украинских властей о том, что это достаточно широкое понятие, которое также включает поддержку реконструкции и восстановления.

"И я думаю, что с помощью национальной программы Швейцарии по восстановлению и реконструкции Украины мы фактически поддерживаем восстановление и реконструкцию Украины, а также ее экономическую устойчивость", - отметил он.