Швейцарія може направити миротворців до України, але за однієї умови, - посол

"На практиці це означатиме, що і Україна, і Росія повинні будуть погодитися на таку операцію. Однак Швейцарія не може брати участь у жодному механізмі примусу до миру, який не має мандата від Ради Безпеки ООН або ОБСЄ", - сказав він.

Посол додав, що зрештою, саме уряд і парламент Швейцарії ухвалюватимуть рішення щодо направлення військового контингенту для миротворчої місії.

У питанні гарантій безпеки для України Бауманн послався на заяву української влади про те, що це досить широке поняття, яке також включає підтримку реконструкції та відновлення.

"І я думаю, що за допомогою національної програми Швейцарії з відновлення та реконструкції України ми фактично підтримуємо відновлення та реконструкцію України, а також її економічну стійкість", - зазначив він.