Швейцарія може направити миротворців до України, але за однієї умови, - посол

Швейцарія направить своїх військовослужбовців для миротворчої місії в Україні, якщо Рада безпеки ООН чи ОБСЄ дадуть на це мандат.
Як повідомляє РБК-Україна, про це в інтерв’ю "Інтерфакс-Україна" заявив посол Швейцарії в Україні та Республіці Молдова Фелікс Бауманн.
"На практиці це означатиме, що і Україна, і Росія повинні будуть погодитися на таку операцію. Однак Швейцарія не може брати участь у жодному механізмі примусу до миру, який не має мандата від Ради Безпеки ООН або ОБСЄ", - сказав він.
Посол додав, що зрештою, саме уряд і парламент Швейцарії ухвалюватимуть рішення щодо направлення військового контингенту для миротворчої місії.
У питанні гарантій безпеки для України Бауманн послався на заяву української влади про те, що це досить широке поняття, яке також включає підтримку реконструкції та відновлення.
"І я думаю, що за допомогою національної програми Швейцарії з відновлення та реконструкції України ми фактично підтримуємо відновлення та реконструкцію України, а також її економічну стійкість", - зазначив він.
Нагадаємо, Київ з партнерами розглядає можливість введення іноземних військ в Україну в якості "гарантій безпеки", що буде можливим після завершення війни.
Деякі союзники України вже погодились на введення своїх військових до України. Зокрема, йдеться про Велику Британію, Францію, Швецію, Данію, Норвегію, країни Балтії, Нідерланди та Австралію.
Днями прем’єр-міністр Британії Кір Стармер заявив, що "коаліція рішучих" підготувала плани щодо посилення обороноздатності України та, за потреби - розгортання військ на українській території.
Зазначимо, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц сказав, що за умови гарантій безпеки від США та Європи західні миротворці можуть застосовувати силу проти російської армії у разі порушення перемир’я в Україні.