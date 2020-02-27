У Швейцарії різко зросла кількість заражених коронавірусом

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Інфекцію діагностували ще у 3 людей

У Швейцарії підтвердили три нових випадки інфікування китайським коронавірусом COVID-19. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Всесвітньої організації охорони здоров'я.

Станом на 12:00 27 лютого коронавірусом у Швейцарії заразилися 4 людини. Зазначимо, що ще вранці повідомлялося про один випадок інфекції в країні.

Сьогодні про нові випадки зараження також повідомили Великобританія (+2), Німеччина (+2), Іспанія (+1) і Хорватія (+1). Також вперше коронавірус проявився у Польщі та австрійському Відні.

Крім того, про суттєве збільшення кількості хворих (+75) повідомили сьогодні в Італії. За даними місцевої влади, зараз в Італії 528 заражених коронавірусом. Відомо про 14 смертельних випадків.

Нагадаємо, під час відвідування однієї з лікарень французький президент Еммануель Макрон оголосив про майбутню епідемію коронавірусу у Франції. Там від інфекції вже померли дві людини.