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Коронавірус в Італії: захворіли 528 і загинули 14 людей

Новини » Надзвичайні події     27.02.2020 - 14:25
Коронавірус в Італії: захворіли 528 і загинули 14 людей
Ілюстративне фото (freepik)

Італія підтверджує 75 нових випадків коронавірусу

Італія підтверджує 75 нових випадків коронавірусу і 2 нових випадки смерті в країні. Про це повідомляють італійські ЗМІ.

Зазначимо, всього в країні 528 інфікованих та 14 загиблих.

Згідно з даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, станом на 9:00 27 лютого у Європі зареєстровано 481 випадок інфікування коронавірусом COVID-19 з 14 смертельними випадками.

Додамо, найбільша кількість випадків коронавірусу у Європі зафіксована в Італії.

Раніше прем'єр-міністр Італії Джузеппе Конте заявив, що неправильне управління лікарнею в північній Італії сприяло поширенню нового коронавірусу COVID-19 у країні.

Також повідомлялося, що Європейський парламент закликав співробітників, які відвідували італійські регіони Ломбардія, П'ємонт, Емілія-Романья і Венето, де почалося поширення коронавірус, а також такі країни, як Китай, Сінгапур чи Південну Корею не приходити в парламент і працювати з дому.

РБК-Україна повідомляло, що французький президент Еммануель Макрон вже оголосив про майбутню епідемію коронавірусу у Франції.

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