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Перший випадок коронавірусу зафіксований у Польщі

Новини » В світі     27.02.2020 - 13:51
Перший випадок коронавірусу зафіксований у Польщі
Ілюстративне фото (pixabay)

Заразилася 25-річна жінка, яка відпочивала в Таїланді

У Польщі виявили перший випадок зараження китайським коронавірусом COVID-19. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на польські ЗМІ.

Повідомляється, що інфікувалася 25-річна жінка. У зв'язку з поганим самопочуттям 22 лютого вона повернулася у Польщу з Таїланду, де знаходилась майже місяць. У жінки були виражені симптоми ГРВІ.

Жінка звернулася до лікарні у місті Лодзь. Результати тесту на коронавірус дали позитивний результат. На даний момент вона перебуває в медустанові в очікуванні результатів повторного тесту.

Водночас Міністерство охорони здоров'я Польщі поки не підтвердило перший випадок коронавірусу у госпіталізованої жінки з міста Лодзь.

Згідно з даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, станом на 9:00 27 лютого у Європі зареєстровано 481 випадок інфікування коронавірусом COVID-19 з 14 смертельними випадками.

Також РБК-Україна повідомляло, що французький президент Еммануель Макрон вже оголосив про майбутню епідемію коронавірусу у Франції. Відповідну заяву він зробив під час відвідин однієї з паризьких лікарень.

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