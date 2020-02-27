Коронавірус зафіксували в столиці Австрії

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Зараження підтвердили у 72-річного чоловіка

В Австрії зафіксували новий випадок зараження коронавірусом COVID-19. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Kronen Zeitung.

Так, захворювання коронавірусом було підтверджено у 72-річного жителя Австрії. Наразі він перебуває в ізоляторі у районі Ландштрассе.

"У Відні вперше підтверджений випадок зараження новим коронавірусом", - заявив представник місцевої влади Петер Хакер.

Правоохоронці визначають, з ким міг контактувати заражений.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Австрії зафіксували перші два випадки зараження коронавірусом. Захворювання підтвердили у двох людей, які нещодавно повернулися в країну з Італії. Хворі з високою температурою знаходяться в одній з лікарень Інсбрука.

Також РБК-Україна писало, що за останній тиждень випадки зараження коронавірусом було виявлено у 20 нових країнах. Хвороба була зафіксована у країнах Європи, Близького Сходу, Південної Америки та Африки.

Крім того, сьогодні стало відомо про підтвердження першого випадку зараження коронавірусом в Естонії. Коронавірусом заразився іноземець, який проживає в Естонії на постійній основі.