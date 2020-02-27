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Ще у 4 країнах Європи збільшилося число заражених коронавірусом

Новини » В світі     27.02.2020 - 11:34
Ще у 4 країнах Європи збільшилося число заражених коронавірусом
Ілюстративне фото (adevarul.ro)

Нові випадки захворювання зафіксовані в Британії, Німеччини, Іспанії та Хорватії

У Британії, Німеччині, Іспанії та Хорватії зафіксовано нові випадки інфікування коронавірусом COVID-19. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters і дані Всесвітньої організації охорони здоров'я.

Зокрема, Великобританія заявила про два нових випадки коронавірусу. Загальна кількість заражених досягла 15 осіб.

Ще дві людини заразилися у Німеччині: в країні підтверджений 21 випадок вірусу.

Також по одній людині інфікувалися в Іспанії та Хорватії. Кількість хворих у цих країнах - 12 і 3 відповідно.

Згідно з даними ВООЗ, станом на 9:00 27 лютого у Європі зареєстровано 481 випадок інфікування коронавірусом COVID-19 з 14 смертельними випадками.

Більшість заражених (понад 400 осіб) знаходиться в Італії, де кілька днів тому стався спалах інфекції. Там же зафіксовано найбільше смертей від вірусу - 12 випадків. Ще дві людини померли у Франції.

Нагадаємо, РБК-Україна стежить за тим, як коронавірус поширюється по країнах Європи.

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