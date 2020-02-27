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В Швейцарии резко возросло число зараженных коронавирусом

Новости » В мире     27.02.2020 - 15:06
В Швейцарии резко возросло число зараженных коронавирусом
Иллюстративное фото (freepik)

Инфекцию диагностировали еще у 3 человек

В Швейцарии подтвердили три новых случая инфицирования китайским коронавирусом COVID-19. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Всемирной организации здравоохранения.

По состоянию на 12:00 27 февраля коронавирусом в Швейцарии заразились 4 человека. Отметим, что еще утром сообщалось об одном случае инфекции в стране.

Сегодня о новых случаях заражения также сообщили Великобритания (+2), Германия (+2), Испания (+1) и Хорватия (+1). Также впервые коронавирус проявился в Польше и австрийской Вене.

Кроме того, о существенном увеличении числа заболевших (+75) сообщили сегодня в Италии. По данным местных властей, сейчас в Италии 528 зараженных коронавирусом. Известно о 14 смертельных случаях.

Напомним, во время посещения одной из больниц французский президент Эммануэль Макрон объявил о грядущей эпидемии коронавируса во Франции. Там от инфекции уже скончались два человека.

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