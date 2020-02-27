Макрон оголосив про майбутню епідемію коронавіруса у Франції

Фото: Еммануель Макрон (flickr.com/european_parliament)

Макрон заявив, що медики повинні "найкращим чином" протистояти епідемії

Французький президент Еммануель Макрон оголосив про майбутню епідемію коронавірусу у Франції. Відповідну заяву він зробив під час відвідин однієї з паризьких лікарень, передає Le Monde.

Повідомляється, що Макрон відвідав паризьку лікарню Pitie-Salpetriere, в якій раніше помер один із заражених коронавірусом.

"Перед нами криза, насувається епідемія... Наш обов'язок - протистояти їй найкращим чином", - заявив Макрон.

Він також запевнив, що держава надасть всю можливу підтримку медикам.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що ще в 4 країнах Європи збільшилося число заражених коронавірусом. Зокрема, Британія заявила про два нові випадки (всього заражені 15 осіб), у Німеччині два нових випадки (всього 21), по одній особі інфікувалися в Іспанії та Хорватії - кількість хворих у цих країнах 12 і 3 відповідно.

Сьогодні перший випадок зараження коронавірусом підтвердили в Естонії. Крім того, перший випадок був зафіксований в Данії. Заражений нещодавно повернувся після відпочинку на гірськолижному курорті на півночі Італії.