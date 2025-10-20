Неизвестные дроны впервые долетели до Испании: из-за беспилотника закрывали аэропорт

В Испании было впервые зафиксировано появление неизвестного дрона, что привело к временному прекращению работы местного аэропорта на острове Майорка.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на на испанские СМИ .

Как пишет издание, рейсы по прибытию самолетов были остановлены примерно на 35 минут. После проведения проверок безопасности полеты возобновили, и аэропорт заработал в обычном режиме.

Инцидент вызвал задержки и перенаправление нескольких самолетов - всего восемь рейсов не смогли приземлиться в Пальме из-за обнаружения беспилотника.

Полиция Испании начала расследование. Правоохранители привлекли собственный дрон, чтобы найти неизвестный аппарат, однако поиски не дали результатов. Следователи пытаются установить, откуда именно в воздушное пространство попал беспилотник и кто им управлял.