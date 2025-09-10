ua en ru
Швеция срочно направила в Польшу дополнительные самолеты и средства ПВО

Среда 10 сентября 2025 22:59
Швеция срочно направила в Польшу дополнительные самолеты и средства ПВО Фото: министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

После ночной атаки российских дронов 10 сентября Швеция срочно направила в Польшу дополнительные самолеты и средства противовоздушной обороны.

Как передает РБК-Украина, об этом сообщил министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш.

По его словам, после ночных атак российских дронов Польша получает от союзников четкие сигналы о предоставлении помощи.

"Только что я получил информацию от министра обороны Швеции о срочной отправке в Польшу очередной помощи, в частности средств противовоздушной обороны и самолетов. Мы находимся в постоянном контакте с нашими союзниками", - сообщил Косиняк-Камыш.

Он добавил, что Нидерланды поставляют Польше системы многоуровневой обороны - Patriot, системы Nasams, средства противодействия дронам, а также 300 солдат.

"Чехия, Великобритания, Франция, Германия, Италия, Финляндия и страны Балтии - все союзники готовы оказать поддержку и делают конкретные заявления. Применение статьи 4 Североатлантического договора - это редкая и серьезная ситуация", - отметил польский министр.

Атака дронов на Польшу

Напомним, во время атаки на Украину в ночь на 10 сентября некоторые российские дроны залетели в воздушное пространство Польши. Польская противовоздушная оборона начала сбивать воздушные цели.

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что всего в воздушном пространстве страны ночью зафиксировали 19 российских дронов. При этом сбить удалось четыре беспилотника.

Позже стало известно, что обломки сбитых беспилотников нашли в 11 населенных пунктах Польши. Один из них разбился на территории подразделения Сил территориальной обороны.

По последней информации, в Польше нашли обломки уже 16 российских беспилотников, которые залетели на ее территорию во время атаки. Один из дронов упал на территорию военной базы, он не нанес ущерба.

В связи с российской атакой НАТО применило 4 статью. Это позволит государствам-членам обсудить ситуацию с союзниками в Североатлантическом совете.

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте при всем этом назвал реакцию Альянса на инцидент в Польше "очень успешной". Он подчеркнул, что прошедшая ночь показала готовность НАТО защищать каждый сантиметр своей территории, в том числе и воздушное пространство.

Министерство обороны России в ответ на заявления стран НАТО солгало, что дальность дронов, которые атаковали Польшу, якобы "не превышает 700 километров" и заявили, что цели для поражения на территории Польши "не планировались".

Однако, по информации аналитика, россияне оснастили дроны "Гербера" дополнительными топливными баками, что увеличило их дальность полета. Это позволило российским беспилотникам долететь до Польши.

Что стоит за действиями Кремля, почему это произошло именно сейчас и как может отреагировать НАТО, - читайте в материале РБК-Украина.

