Швеция прекратит помощь пяти странам ради Украины

Пятница 05 декабря 2025 15:54
Швеция прекратит помощь пяти странам ради Украины Фото: Бенжамин Дуса, министр международного развития и сотрудничества Швеции (Getty Images)
Автор: Ірина Глухова

Швеция постепенно прекратит помощь развитию пяти странам и перенаправит эти средства на поддержку Украины. Правительство увеличит поддержку на более миллиарда долларов в следующем году.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Министр международного сотрудничества и внешней торговли Швеции Бенджамин Дуса уточнил, что постепенно будет свернута помощь Зимбабве, Танзании, Мозамбику, Либерии и Боливии.

"Украина является важнейшим приоритетом Швеции во внешней политике и политике помощи, поэтому правительство собирается увеличить поддержку Украины как минимум до 10 млрд шведских крон (более 1 млрд долларов) в 2026 году", - отметил Доуса.

Помощь Украине от Швеции

Швеция активно поддерживает Украину во время войны, предоставляя военную, финансовую и гуманитарную помощь. Она поставляет вооружение, технику и оборудование для укрепления обороноспособности.

Также страна участвует в обучении украинских военных и поддерживает оборонную промышленность Украины.

Кроме военной помощи, Швеция финансирует восстановление разрушенной инфраструктуры, разминирование и оказание медицинской помощи.

Напомним, 2 декабря стало известно, что Украина получит от Швеции зимний пакет помощи на 100 млн евро. Средства направят, в частности, на ремонт инфраструктуры.

В сентябре скандинавская страна первой в Европейском Союзе выделила для Украины финансовую помощь в рамках Ukraine Facility.

А в марте стало известно, что правительство Швеции предоставило Украине крупнейший с 2022 года пакет помощи.

Перед тем страна выделила около 137,7 млн долларов на помощь в восстановлении и развитии, а также на удовлетворение насущных гуманитарных потребностей.

