Швеция выделила Украине крупнейший пакет помощи на восстановление и развитие

Швеция выделит Украине более 1,4 млрд шведских крон (137,7 млн долларов) на помощь в восстановлении и развитии, а также на удовлетворение неотложных гуманитарных нужд.

Об этом заявил министр международного развития Швеции Бенджамин Доуза, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

По его словам, пакет мер, который является крупнейшей в истории Швеции программой гражданской помощи, включает поддержку восстановления разрушенной инфраструктуры, а также разминирование и обучение работников здравоохранения

"Поддержка Украины - это вопрос солидарности, а также безопасности Швеции. «Последние несколько недель были нелегкими. Никогда еще не было так ясно, что мы больше не можем воспринимать поддержку Украины со стороны мира как должное", - сказал министр.

Помощь Швеции

Швеция активно поддерживает Украину с начала полномасштабного вторжения России в 2022 году. Ее помощь включает финансовую, гуманитарную и военную поддержку. Стокгольм предоставляет значительные объемы средств через международные организации, поддерживает переселенцев, а также передает гуманитарную помощь.

В январе Швеция заявила, что передаст Украине самый большой пакет военной помощи на 1,25 млрд долларов. Общая сумма предоставленных пакетов с начала полномасштабного вторжения России составит 5,6 млрд долларов.

В феврале Всемирный банк, Европейская комиссия и ООН увеличили свои оценки общей стоимости реконструкции и восстановления Украины до 524 млрд долларов в течение следующего десятилетия.