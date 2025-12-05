Швеція припинить допомогу п’яти країнам заради України

Швеція поступово припинить допомогу розвитку п'яти країнам і перенаправить ці кошти на підтримку України. Уряд збільшить підтримку на понад мільярд доларів у наступному році.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

"Україна є найважливішим пріоритетом Швеції у зовнішній політиці та політиці допомоги, тому уряд збирається збільшити підтримку України щонайменше до 10 млрд шведських крон (понад 1 млрд доларів) у 2026 році", - зазначив Доуса.

Міністр міжнародного співробітництва та зовнішньої торгівлі Швеції Бенджамін Дуса уточнив, що поступово буде згорнута допомога Зімбабве, Танзанії, Мозамбіку, Ліберії та Болівії.

Допомога Україні від Швеції

Швеція активно підтримує Україну під час війни, надаючи військову, фінансову та гуманітарну допомогу. Вона постачає озброєння, техніку та обладнання для зміцнення обороноздатності.

Також країна бере участь у навчанні українських військових і підтримує оборонну промисловість України.

Окрім військової допомоги, Швеція фінансує відновлення зруйнованої інфраструктури, розмінування та надання медичної допомоги.

Нагадаємо, 2 грудня стало відомо, що Україна отримає від Швеції зимовий пакет допомоги на 100 млн євро. Кошти спрямують, зокрема, на ремонт інфраструктури.

У вересні скандинавська країна першою в Європейському Союзі виділила для України фінансову допомогу в рамках Ukraine Facility.

А у березні стало відомо, що уряд Швеції надав Україні найбільший з 2022 року пакет допомоги.

Перед тим країна виділила близько 137,7 млн доларів на допомогу у відновленні та розвитку, а також на задоволення нагальних гуманітарних потреб.