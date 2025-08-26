Швеция первой в ЕС выделяет для Украины финпомощь в рамках Ukraine Facility

Швеция выделила для украинского бюджета 750 млн шведских крон (66,4 млн евро) в рамках программы Ukraine Facility. Это первый подобный случай.

Об этом заявил министр по международному сотрудничеству в сфере развития и внешней торговли Швеции Бенджамин Доуса, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Rai News .

"Швеция продолжает увеличивать свою поддержку Украины, и с этим новым соглашением становится первой страной ЕС, предоставляющей дополнительные средства через Ukraine Facility для укрепления национального бюджета страны", - рассказал Доуса.

Он отметил, что экономическая стабильность является необходимым условием, чтобы Украина могла продолжать выплачивать зарплаты и пенсии, а также обеспечивать работу здравоохранения, школ и социальных служб.

"Это важно для устойчивости Украины и способности продолжать защищаться от российской агрессии. Я очень горжусь тем, что Швеция, будучи первой страной, делает этот шаг и открывает путь для других государств, как внутри ЕС, так и за его пределами", - отметил министр.