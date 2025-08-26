ua en ru
Швеция первой в ЕС выделяет для Украины финпомощь в рамках Ukraine Facility

Вторник 26 августа 2025 17:46
Швеция первой в ЕС выделяет для Украины финпомощь в рамках Ukraine Facility Фото: Бенджамин Доуса, министр по международному сотрудничеству в сфере развития и внешней торговли Швеции (wikipedia.org)
Автор: Иван Носальский

Швеция выделила для украинского бюджета 750 млн шведских крон (66,4 млн евро) в рамках программы Ukraine Facility. Это первый подобный случай.

Об этом заявил министр по международному сотрудничеству в сфере развития и внешней торговли Швеции Бенджамин Доуса, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Rai News.

"Швеция продолжает увеличивать свою поддержку Украины, и с этим новым соглашением становится первой страной ЕС, предоставляющей дополнительные средства через Ukraine Facility для укрепления национального бюджета страны", - рассказал Доуса.

Он отметил, что экономическая стабильность является необходимым условием, чтобы Украина могла продолжать выплачивать зарплаты и пенсии, а также обеспечивать работу здравоохранения, школ и социальных служб.

"Это важно для устойчивости Украины и способности продолжать защищаться от российской агрессии. Я очень горжусь тем, что Швеция, будучи первой страной, делает этот шаг и открывает путь для других государств, как внутри ЕС, так и за его пределами", - отметил министр.

Ukraine Facility

Стоит заметить, что Ukraine Facility - это механизм для финансовой поддержки Украины в восстановлении, модернизации и стабилизации экономики.

В рамках такой программы Украина получает средства от Евросоюза при условии выполнения заранее согласованных реформ.

Отличие Швеции в том, что она первой среди стран ЕС выделила дополнительные средства сверх ранее согласованных сумм напрямую через этот инструмент.

8 августа стало известно, что Совет ЕС утвердил передачу Украине более 3 млрд евро в рамках Ukraine Facility.

