Украина получит от Швеции зимний пакет помощи на 100 млн евро

Швеция предоставит Украине пакет зимней помощи на 1,1 млрд шведских крон (100 млн евро). Средства направят, в частности, на ремонт инфраструктуры.

Об этом сказано в сообщении шведского правительства, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sweden Herald .

Планируется, что 100 млн евро от Швеции направят на поддержку украинских муниципалитетов. Речь о ремонте и строительстве инфраструктуры с учетом экологических требований. Также деньги пойдут на обеспечение энергетических потребностей страны в зимний период и на укрепление ее способности предоставлять государственные услуги.

Как отметил министр международного развития и сотрудничества Швеции Бенжамин Доуса, Россия в последние недели усилила свои атаки на гражданскую инфраструктуру Украины. По его словам, на фоне похолодания есть риск, что эта зима станет худшей с 2022 года.

Удары России по энергетике

Напомним, российские оккупанты используют холодную пору года в качестве оружия против мирных украинцев. Они наносят удары по энергетическим объектам Украины, в результате чего по всей стране действуют графики временных отключений света.

В частности, в ночь на 2 декабря оккупанты атаковали энергетические и гражданские объекты на юге Одесской области. В результате ударов тысячи местных жителей остались без света.

Также сегодня, 2 декабря, во всех регионах Украины ввели графики отключений света объемом от 0,5 до 3 очередей.

К слову, ранее министр обороны Украины Денис Шмыгаль заявлял, что Украина на последней встрече в формате "Рамштайн" попросила партнеров о "зимнем пакете" противовоздушной обороны.

По его словам, речь о достаточном количестве ракет-перехватчиков, которые необходимы для защиты украинцев и гражданской инфраструктуры.