Швеция подготовит резервные запасы зерна на случай войны

Стокгольм, Вторник 14 октября 2025 20:56
Швеция подготовит резервные запасы зерна на случай войны Иллюстративное фото: в Швеции создадут резервные запасы зерна (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Власти Швеции распорядились закупить резервные запасы зерна для четырех районов на севере страны, которые имеют стратегическое значение в условиях начала войны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу шведского правительства.

Резервные зернохранилища будут подготовлены в четырех самых северных ленах (районах) Швеции - Норрботтен, Вестерботтен, Вестерноррланд и Емтланд. На закупку зерна из бюджета выделят 575 миллионов шведских крон (около 60 миллионов долларов).

Суть проекта в том, что запасы зерна будут регулярно обновляться, чтобы оно всегда оставалось пригодным для использования.

"Северная Швеция имеет стратегическое военное значение и является приоритетным регионом для системы всеобщей обороны. Не случайно именно здесь делаются первые шаги по созданию резервных запасов зерна. В основе этого лежит идея обеспечения населения продовольствием даже в трудные времена", - подчеркнул министр гражданской обороны Карл-Оскар Болин.

Министр сельского хозяйства Петер Кулльгрен добавил, что правительство планирует со временем создать аналогичные зернохранилища по всей стране. На это средства заложены в бюджет на 2026-2028 годы.

Угроза со стороны РФ

Напомним, Россия за последний месяц провела несколько провокаций против стран НАТО.

В частности, в ночь на 10 сентября почти 20 российских ударных беспилотников нарушили воздушное пространство Польши. Для их уничтожения поднимали истребители стран НАТО.

Также через несколько дней в воздушное пространство Эстонии залетели три российских МиГ-31. Они пролетали неподалеку от Таллина.

