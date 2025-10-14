ua en ru
Вт, 14 жовтня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Зустріч Зеленського та Трампа Держбюджет-2026 Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » У світі

Швеція підготує резервні запаси зерна на випадок війни

Стокгольм, Вівторок 14 жовтня 2025 20:56
UA EN RU
Швеція підготує резервні запаси зерна на випадок війни Ілюстративне фото: у Швеції створять резервні запаси зерна (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Влада Швеції розпорядилася закупити резервні запаси зерна для чотирьох районів на півночі країни, які мають стратегічне значення в умовах початку війни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу шведського уряду.

Резервні зерносховища будуть підготовлені в чотирьох найпівнічніших ленах (районах) Швеції - Норрботтен, Вестерботтен, Вестерноррланд і Емтланд. На закупівлю зерна з бюджету виділять 575 мільйонів шведських крон (близько 60 мільйонів доларів).

Суть проєкту в тому, що запаси зерна будуть регулярно оновлюватися, щоб воно завжди залишалося придатним для використання.

"Північна Швеція має стратегічне військове значення і є пріоритетним регіоном для системи загальної оборони. Не випадково саме тут робляться перші кроки зі створення резервних запасів зерна. В основі цього лежить ідея забезпечення населення продовольством навіть у важкі часи", - наголосив міністр цивільної оборони Карл-Оскар Болін.

Міністр сільського господарства Петер Кулльгрен додав, що уряд планує з часом створити аналогічні зерносховища по всій країні. На це кошти закладено в бюджет на 2026-2028 роки.

Загроза з боку РФ

Нагадаємо, Росія за останній місяць провела кілька провокацій проти країн НАТО.

Зокрема, в ніч на 10 вересня майже 20 російських ударних безпілотників порушили повітряний простір Польщі. Для їх знищення піднімали винищувачі країн НАТО.

Також за кілька днів у повітряний простір Естонії залетіли три російські МіГ-31. Вони пролітали неподалік від Талліна.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Швеція
Новини
Труханова, Царьова та Полуніна позбавили громадянства України, - джерела
Труханова, Царьова та Полуніна позбавили громадянства України, - джерела
Аналітика
"Томагавки" від Трампа. Чи передадуть США ракети Україні і що це змінить
Дмитро Левицькийкореспондент РБК-Україна "Томагавки" від Трампа. Чи передадуть США ракети Україні і що це змінить