Одобрение 50 млрд евро для Украины и визит Зеленского в Албанию: новости за 28 февраля

Совет ЕС окончательно одобрил помощь Украине на 50 млрд евро

Совет Европейского союза одобрил начало программы Ukraine Facility, в рамках которой Украине пообещали предоставить 50 млрд евро до 2027 года.

Таким образом программа вступает в силу.

Зеленский прилетел в Албанию

Президент Украины Владимир Зеленский посетил Албанию с неанонсированным визитом.

Он встретился с премьером страны Эди Рамой и поучаствовал в саммите "Украина - Юго-Восточная Европа".

Глава Еврокомиссии предложила использовать прибыль от активов РФ на оружие для Украины

Европейский союз должен рассмотреть возможность использования доходов от замороженных российских активов в пользу Украины, заявила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен.

По ее словам, деньги можно направить на вооружение для Украины.

Зеленский назвал страны, которые будут под угрозой, если дать России паузу

Если России дать паузу в войне, то под угрозой окажутся страны, где Кремль может получить мгновенный "эффект успеха", заявил президент Украины Владимир Зеленский.

По его мнению, под угрозой Молдова, страны Балтии и балканские государства.

Польша и Украина ведут переговоры о временном закрытии границы для торговли товарами, - Туск

Представители Польши и Украины ведут переговоры о закрытии границы между странами для торговли, заявил премьер Польши Дональд Туск.

Он добавил, что такое решение будет взаимно болезненным.

Приднестровье обратилось к России за "защитой" от Молдовы: о чем речь

Депутаты так называемой "Приднестровской Молдавской Республики" ("ПМР") обратились к России с просьбой о защите в условиях "усиления давления Молдовы".

Пентагон рассматривает возможность использования 4 млрд долларов для помощи Украине, - CNN

У Министерства обороны США по-прежнему есть около 4 миллиардов долларов президентских средств для Украины, что позволяет Пентагону использовать свои собственные запасы для отправки военной техники в Киев, пишет CNN.

Никаких решений пока не принято, но разговоры об этом варианте и других потенциальных планах Б становятся все более актуальными.

Танки Abrams и не только. Посол попросил Австралию увеличить помощь Украине

Австралии необходимо изменить подход к помощи Украине и предоставить ей танки Abrams, а также деньги, заявил посол Украины в Австралии Василий Мирошниченко.