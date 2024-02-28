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Зеленский рассказал детали визита в Албанию

Среда 28 февраля 2024 09:58
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Зеленский рассказал детали визита в Албанию Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал в деталях о своем визите в Албанию 28 февраля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Зеленского, местные СМИ.

"Сегодня работаю в Тиране. Встречусь с бескомпромиссным другом Украины Эди Рамой, поучаствую в саммите "Украина - Юго-Восточная Европа", - рассказал он.

Кроме того, по словам президента, с главой албанского правительства и его командой, они проведут переговоры по оборонному и политическому сотрудничеству, поддержке Формулы мира и работе над соглашениями о безопасности.

"Албания - одна из стран, которые присоединились к Вильнюсской декларации G7, за что мы очень благодарны", - констатировал Зеленский.

Он отметил, что в формате "Украина - Юго-Восточная Европа", который собирается уже во второй раз, будут говорить об общем пути к евроатлантической цели.

"Предложу поддержать усилия Украины по обеспечению справедливого и долговременного мира, организацию Глобального саммита мира в Швейцарии. Проведу двусторонние встречи с участниками саммита", - добавил украинский лидер.

Повестка дня

Как пишут местные СМИ, сегодня Зеленский проведет серию встреч, которые начнутся в 09:00.

"Согласно повестке дня, в 09.00 Зеленского встретит премьер-министр Рама в кабинете премьер-министра, где они затем проведут встречу "один на один", - пишет NewsBomb.

Уже около 09:30 запланирована двусторонняя встреча двух делегаций, а также подписание соглашения между Албанией и Украиной.

"В 13.30 премьер-министр и президент Украины Владимир Зеленский проведут совместную пресс-конференцию", - уточняют журналисты.

Визит Зеленского в Албанию

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Албанию на саммит "Украина - Юго-Восточная Европа", который состоится 28 февраля. А уже на следующий день, 29 февраля, последует саммит "ЕС - лидеры Западных Балкан", на котором, как ожидается, основное внимание будет уделено новому Плану роста и стабильности ЕС.

Переговоры по Украине в Албании являются последними в серии встреч, организованных в таких европейских странах, как Мальта, Франция и Швейцария.

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