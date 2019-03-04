Жарти у сторону: як Зеленський буде переконувати українців голосувати за нього на виборах

Володимир Зеленський зберігає відрив від інших кандидатів (Віталій Носач, РБК-Україна)

Участь Володимира Зеленського у президентських виборах пожвавила виборчу кампанію. Скориставшись запитом населення на нові обличчя у політиці, а також зробивши ставку на молодь, шоумен вирвався у лідери соцопитувань. За місяць до першого туру Зеленський вважається одним з претендентів на перемогу.

У штабі кандидата, який раніше тільки жартував і критикував політиків зі сцени і кіно, але сам ним не був жодного дня, серйозно думають над тим, як захистити результати після голосування і переконати своїх прихильників прийти на виборчі дільниці. Докладніше про те, як штаб Зеленського готується до виборів, набирає актив на місцях і веде переговори з дипломатами – у матеріалі РБК-Україна.

Кандидат з Instagram

Керівник "Студії Квартал-95" Володимир Зеленський зміцнив лідерство у президентських рейтингах, оприлюднених соціологічними службами трохи більше ніж за місяць до виборів. У лютому шоумен ще на кілька процентних пунктів вирвався вперед, збільшивши відрив від основних конкурентів – Петра Порошенка та Юлії Тимошенко.

Команда Зеленського з самого початку відійшла від формату типової передвиборної кампанії, пожвавивши тим самим інтерес у виборців. Почавши кампанію, Зеленський разом зі "Студією Квартал-95" влаштував гастрольний тур по Україні, виступаючи відразу з двома концертами у відвідуваних містах – одним комерційним і одним благодійним.

Ледь не з перших днів, як Зеленський оголосив про похід на вибори, його штаб почав інтенсивну кампанію у соціальних мережах. Сам Зеленський записує відео-блоги і ролики у Facebook і Instagram, в яких висловлює власну думку з тих чи інших суспільно-політичних тем. Він також запропонував українцям разом написати передвиборну програму, попросивши залишати ідеї у коментарях під відео в інтернеті. Програму, звичайно, написав штаб Зеленського, але деякі з пропозицій від користувачів соцмереж все ж були враховані.

Минулого тижня через соцмережі Зеленський звернувся до виборців допомогти йому вибрати "команду мрії" – кандидатів на посади прем'єр-міністра, генпрокурора, голови СБУ, керівників МЗС та Міноборони. Один зі співрозмовників у штабі Зеленського запевняє, що у разі перемоги, очевидно, на конкурсних засадах "із залученням міжнародних експертів" з запропонованих кандидатур Зеленський вибере тих, кого він буде делегувати на ці посади. Рух у бік громадськості – ключовий меседж кампанії Зеленського. У штабі кандидата цей акцент підносять як "народовладдя" або "як стати президентом, але залишитися людиною".

Найближчим часом, за інформацією РБК-Україна, штаб Зеленського планує розмістити агітаційні бігборди з написом "І це я" та "І це я, Володимир Зеленський" поряд з бордами інших кандидатів. "Приміром, стоїть борд Петра Порошенка з написом "Кандидатів багато – президент один". А біля нього буде білборд Володимира Зеленського з фразою "І це я". Правда, це буде можливо тільки у тих локаціях, де два рекламних щита стоять поряд", – розповів виданню співрозмовник у штабі Зеленського.

Захопився роллю

Робота в інтернеті орієнтована на молодь, тоді як завойовувати старшу аудиторію у команді артиста будуть через телебачення. У цьому сенсі фінальним акордом кампанії перед першим туром виборів має стати третій сезон серіалу "Слуга народу". У цьому серіалі Зеленський грає головну роль – чесного і принципового шкільного вчителя Василя Голобородька, який став президентом.

"Зараз серіал на фінальній стадії виробництва, – розповіли РБК-Україна у минулу п'ятницю в прес-службі "Студії Квартал-95". – Залишилося відзняти ще одну або дві сцени. Але вже йде монтаж. Ми вкладаємося у заплановані терміни".

У штабі шоумена і на телеканалі "1+1", який співпрацює зі студією Зеленського, планують вкластися у терміни, щоб почати трансляцію серіалу до виборів. Але раніше представники телеканалу висловлювали побоювання, що чиновники можуть заблокувати вихід фільму на екрани. Ведучий "1+1" Олександр Дубинський заявляв, що Петро Порошенко нібито через народного депутата від БПП і екс-голову Комітету виборців України Олександра Черненка з допомогою чиновників Центрвиборчкому і Нацради з питань телебачення і радіомовлення спробує не допустити вихід третьої частини "Слуги народу".

Комітет виборців України дійсно зробив заяву про те, що вважає показ серіалу агітаційною діяльністю, а також закликав Зеленського оплатити трансляцію серіалу з виборчого фонду кандидата у президенти. КВУ звернувся до ЦВК з проханням перевірити серіал на відповідність нормам закону про передвиборчу агітацію. У ЦВК запевнили, що знімати з ефіру серіал ніхто не збирається, але якщо експертиза виявить у фільмі ознаки агітації, то стрічку доведеться промаркувати як агітацію і оплатити її трансляцію з виборчого фонду Володимира Зеленського.

У самому штабі побоюються ще одного процедурного моменту, який може стати перешкодою для телепоказу серіалу. Справа у тому, що для трансляції потрібне державне посвідчення на право розповсюдження і демонстрування фільмів – прокатна ліцензія. Коли фільм буде повністю готовий, телеканал "1+1" має звернутися до Держкіно для отримання ліцензії. Згідно з законодавством, ця процедура триває не більше десяти днів.

Голова Держкіно Пилип Іллєнко запевняє, що його відомство не буде спеціально затягувати видачу ліцензії для серіалу Зеленського. "Конкретно взятий серіал ще ніхто не подавав нам на оформлення "прокатки". Ми його не дивилися. Можу сказати, що ми видаємо прокатні посвідчення без будь-яких порушень термінів їх оформлення у відповідності з чинним законодавством. Всі рішення, які ми будемо виносити, будуть ґрунтуватися на положеннях закону "Про кінематографію". Ми не керуємося виборчим законодавством при оформленні прокатних посвідчень", – прокоментував РБК-Україна Іллєнко.

Один з впливових співрозмовників у штабі Петра Порошенко запевнив видання, що команда президента не збирається робити якісь кроки, щоб заборонити телетрансляцію серіалу. "У цьому немає жодного сенсу. Якщо його заборонити до показу на телебаченні, то його подивляться в Youtube набагато більше людей. Це зіграє проти нас. Єдине, ми намагаємося переконати міжнародників, що це реклама і за неї потрібно платити, що він повинен платити за неї з виборчого фонду", – розповіло РБК-Україна джерело в оточенні Порошенка.

Команда "Зе"

За креатив і генерування ідеї кампанії відповідає як сам Зеленський, так і його штаб, в який входять менеджери, сценаристи, режисери і маркетологи "Кварталу". Як раніше писало РБК-Україна, серед них – співзасновники "Студії Квартал-95" Борис і Сергій Шефіри, сценарист студії і серіалу "Слуга народу" Юрій Костюк, креативний продюсер студії Михайло Валєєв і гендиректор "Квартал 95" Іван Баканов. Останній, будучи головою партії "Слуга народу", очолив передвиборний штаб Зеленського.

Не менш важливий пласт штабної роботи закріплений за ще одним менеджером "Кварталу" – Сергієм Трофімовим. Він, за інформацією РБК-Україна, координує роботу регіональних представництв "Команди Зе", а також відповідає на місцях за підбір кадрів, які повинні будуть захистити результати голосування на дільницях. Іншими словами, Трофімов відповідальний за систему контролю результатів голосування в регіонах. На сайті "Студії Квартал-95" він вказаний як людина, що відповідає за комерційне співробітництво.

У регіонах декілька бізнесменів стали представниками команди Зеленського. Але найбільше у місцевих штабах людей, так чи інакше задіяних у проектах "Кварталу" і "Ліги сміху". Наприклад, у Кривому Розі, звідки родом сам Зеленський, представником команди став актор "Кварталу-95" Юрій Корявченков (відомий як "Юзік"). Він єдиний з акторів студії поки що вирішив піти у велику політику разом із Зеленським, кажуть співрозмовники у штабі кандидата.

Вихід в люди

Зеленський у ході передвиборної кампанії нечасто спілкується зі ЗМІ. Минулого тижня він вперше з'явився в ефірі політичного ток-шоу – у програмі "Право на владу" на телеканалі "1+1" Ігоря Коломойського. Правда, Зеленський не приїхав у студію, як інші кандидати в президенти, які брали участь в ефірі, а вийшов на зв'язок по скайпу зі свого штабу.

Виступивши в ефірі, який був присвячений корупції в оборонній промисловості та скасуванню норми про збагачення чиновників, Зеленський, серед іншого, повторив свою тезу про необхідність припинення вогню на Донбасі шляхом переговорів з РФ за участю Великобританії та США. Що ж стосується боротьби з корупцією в оборонному секторі, Зеленський заявив, що "американці", з якими він спілкується, розповіли йому про те, як США зуміли подолати корупцію в оборонній промисловості 150 років тому.

"У них був закон Лінкольна 1863 року. Суть закону проста: здав корупціонера – отримав відсотки грошей, які повернулися назад у бюджет", – сказав він. За його словами, розмір такої винагороди становив від 10 до 30%. "Думаю, коли ми прийдемо до влади, все це буде реально", – припустив Зеленський.

Цікаво, що подібну практику у 2014 застосовував Ігор Коломойський. Будучи главою Дніпропетровської обласної держадміністрації, він встановив нагороду від тисячі доларів за здачу зброї, по 10 тис. доларів – за передачу владі російських найманців, та по 200 тис. доларів – за кожну звільнену будівлю, передану місцевій владі чи під охорону українських батальйонів.

Враховуючи високий рейтинг Зеленського, не дивно, що до його персони прикутий інтерес також й західних дипломатів і керівників міжнародних інститутів. Кандидат вже зустрічався з представниками Світового банку, МВФ, послами країн ЄС. Нещодавно у нього відбулася зустріч з спецпредставником Держдепартаменту США у справах України Куртом Волкером та послом США в Україні Марі Йованович. Співрозмовники видання у штабі Зеленського оцінюють ці зустрічі як "досить конструктивні".

За інформацією РБК-Україна, приблизно місяць тому у Зеленського була зустріч з більш ніж двадцятьма дипломатами – послами і прес-аташе. За словами співрозмовника, знайомого з ходом цієї бесіди, Зеленський не справив найкраще враження на дипломатів через "відсутність розуміння внутрішніх і зовнішніх політичних процесів, а також питання врегулювання ситуації на Донбасі". У штабі Зеленського факт зустрічі виданню підтвердили, але не погодилися з негативною оцінкою її підсумків.

Ставка на молодих

Втома від діючих політиків і запит на оновлення політичної еліти, зміцнілий в останні кілька років – ще один фактор, який грає на користь Володимира Зеленського. У якомусь сенсі для частини своїх прихильників він став графою "проти всіх", яку прибрали з виборчого бюлетеня після виборів 2010 року. З цих причин навколо кандидата концентрується протестний електорат і молодь, яка займає значну частину серед усіх прихильників артиста, визнають у штабі Зеленського.

Молодь – це і рушійна сила рейтингів Зеленського, і одночасно його основний ризик. Під час багатьох попередніх виборів молодь – виборці у віці від 18 до 35 років, не відрізнялася особливою активністю під час голосування. Ця категорія виборців менш відповідальна в ході виборчого процесу, раніше пояснював РБК-Україна генеральний директор КМІС Володимир Паніотто: "Вони можуть сказати, що вони прийдуть на вибори, а потім у них виявляться свої справи, свою роль зіграє проживання не за місцем реєстрації".

У штабі Зеленського запевняють, що до березня їм вдалося дещо змінити пропорцію вікових груп у розрізі своїх прихильників, збільшивши частку людей старшого віку. За словами одного зі співрозмовників в штабі, частка молоді скоротилася з 40% до 35%. Джерела у штабі визнають, що ця цифра все ще занадто висока, тому і бачать головну задачу у тому, щоб запропонувати молодому виборцю певний мотиваційний механізм. "Ми записуємо ролики, в яких закликаємо молодь прийти і проголосувати на виборах, переконуючи їх, що їх голос важливий", – розповідає один з представників команди Зеленського.

У штабах Петра Порошенка і Юлії Тимошенко, беручи до уваги рейтинг Зеленського, розглядають його як серйозного суперника. У команді Юлії Тимошенко з недовірою ставляться до останніх результатами соцопитувань, про що публічно говорила і сама лідер "Батьківщини". Разом з тим, за словами співрозмовників у штабі Тимошенко, їм краще зустрітися у другому турі саме із Зеленським, а не з чинним президентом. У Порошенка ж вважають, що Зеленський вже практично гарантував собі місце у другому турі, а тому головним конкурентом для себе у першому турі бачать Тимошенко.

"У другому турі у Зеленського вже не залишиться електорального резерву. Уявімо, що у другий тур ми вихід із Зеленським. Голоси "бабусь" Тимошенко точно не відійдуть Зеленському. Вони або проголосують за нас, або не підуть на вибори. Як показують наші фокус-групи, шість з десяти ніколи не були на виборах, це вікова група 18-35. Але все буває в перший раз", – сказав співрозмовник в оточенні Порошенка.