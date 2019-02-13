У ЦВК прокоментували можливість визнання агітацією фільму "Слуга народу-3"

Фото: Володимир Зеленський (Віталій Носач/РБК-Україна)

Комісія розгляне відповідне звернення КВУ у 5-денний строк

Центральна виборча комісія розгляне звернення від Комітету виборців України (КВУ) з проханням роз’яснити норму закону про вибори президента України щодо ведення передвиборної агітації на виборах 2019 у зв'язку з трансляцією фільму "Слуга народу-3". Про це заявив член Центрвиборчкому Євген Радченко після засідання комісії у середу, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, звернення КВУ буде розглянуте у 5-денний строк.

"Ця заява прозвучала 12-го. Сьогодні 13 лютого. Можливо, якщо було таке звернення, його ще не встигли розписати. Але якщо таке звернення буде, то ЦВК буде реагувати в обов’язковому порядку. Якщо громадська організація написала заяву під час виборчого процесу, це розглядається у 5-денний строк", - повідомив Радченко.

Представник ЦВК не виключає, що комісія розгляне питання щодо того, чи можна вважати фільм "Слуга народу-3" агітацією кандидата на посаду президента.

"Якщо фільм "Слуга народу-3" вийде під час виборчого процесу, виникне дві проблеми. Перша: чи це є агітація чи ні. Друга проблема: якщо цей матеріал не буде позначений як передвиборча агітація, то що тоді робити?.. Я є великим прихильником того, що кандидати мають бути рівними. Якщо цей серіал буде мати ознаки агітації, я буду говорити про те, що ЦВК має реагувати", - зазначив Радченко.

За його словами, визначити, чи є у фільмі ознаки агітації можна буде тільки після виходу.

"Якщо ви хочете мою особисту думку відносно того, чи можна вважати подібні фільми агітаційними чи ні. Говорю як експерт, юрист в теперішньому і людина, яка займалась медіа-правом. До виходу серіалу сказати, чи це є агітація, не може ніхто. По-друге, якщо образ особи кореспондується із кандидатством у президенти, то такий матеріал однозначно може мати ознаки агітації. Зняти його з ефіру не може ніхто. Якщо матеріал буде визнаний агітацією, може йтись про те, що такий матеріал має бути належно промаркований і оплачуваний з виборчого фонду", - пояснив Радченко.

Нагадаємо, раніше к КВУ заявили, що показ серіалу "Слуга народу-3" під час виборчого процесу повинен розглядатися як передвиборна агітація на користь кандидата в президенти Володимира Зеленського і повинен бути сплачений з виборчого фонду кандидата.

Як писало РБК-Україна раніше, 30 січня Центральна виборча комісія зареєструвала Володимира Зеленського кандидатом у президенти на виборах-2019.

Додамо, керівник Фонду "Демократичні ініціативи" ім. Ілька Кучеріва Ірина Бекешкіна розповіла, що Зеленський має високий рейтинг тому, що його в основному підтримує молодь, яка не збиралася йти на вибори.