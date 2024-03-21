Шуляк убеждена, что план Путина по "Майдану-3" в Украине невозможен

"Первый Майдан инициировался снизу, это был протест против вещей, которые были связаны с узурпацией власти. Второй Майдан также шел снизу, люди были не согласны с изменением курса с европейского на российский. Поэтому Майдан-3 в том понимании, в котором нам навязывают - невозможен. Ведь сегодня вся Украина, все украинцы объединены Майданом против Путина. И это совсем другое, чем то, что есть в головах нашего врага", - считает она.

В то же время, по словам Шуляка, это ИПСО точно могут пытаться разгонять в информационном пространстве вражеские силы, потому что они точно не понимают природу и первого, и второго Майдана.

"Вопрос, касающийся легитимности власти во время войны, играет на руку исключительно одной силе - (главе Кремля, – ред.) Путину", - констатировала Шуляк.