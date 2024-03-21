RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Шуляк убеждена, что план Путина по "Майдану-3" в Украине невозможен

Фото: глава партии "Слуга народа" Елена Шуляк (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Милан Лелич, Ростислав Шаправский, Наталия Гурковская

Кремль сейчас пытается искусственно расшатать ситуацию в Украине. Но Майдан-3 в понимании, которое в это вкладывает Россия, невозможен.

Об этом в интервью РБК-Украина рассказала глава партии "Слуга народа" Елена Шуляк.

"Первый Майдан инициировался снизу, это был протест против вещей, которые были связаны с узурпацией власти. Второй Майдан также шел снизу, люди были не согласны с изменением курса с европейского на российский. Поэтому Майдан-3 в том понимании, в котором нам навязывают - невозможен. Ведь сегодня вся Украина, все украинцы объединены Майданом против Путина. И это совсем другое, чем то, что есть в головах нашего врага", - считает она.

В то же время, по словам Шуляка, это ИПСО точно могут пытаться разгонять в информационном пространстве вражеские силы, потому что они точно не понимают природу и первого, и второго Майдана.

"Вопрос, касающийся легитимности власти во время войны, играет на руку исключительно одной силе - (главе Кремля, – ред.) Путину", - констатировала Шуляк.

Майдан-3

Российская Федерация планировала запустить самую масштабную ИПСО, которая должна была привести к новому государственному перевороту в Украине. Она получила название "Майдан-3".

Как выяснила СБУ, в рамках спецоперации "Майдан-3" Россия распространяла антиукраинские настроения на платформе Telegram и потратила на это почти 250 млн долларов. Зато общий бюджет операции составил астрономические 1,5 млрд долларов. Это - самая дорогая "акция" российских спецслужб в истории.

Кроме того, ГУР получило списки лиц, которые Москва может привлечь к так называемой операции "Майдан-3".

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
МайданЕлена ШулякВойна в Украине