Шуляк убеждена, что план Путина по "Майдану-3" в Украине невозможен

Кремль сейчас пытается искусственно расшатать ситуацию в Украине. Но Майдан-3 в понимании, которое в это вкладывает Россия, невозможен.
Об этом в интервью РБК-Украина рассказала глава партии "Слуга народа" Елена Шуляк.
"Первый Майдан инициировался снизу, это был протест против вещей, которые были связаны с узурпацией власти. Второй Майдан также шел снизу, люди были не согласны с изменением курса с европейского на российский. Поэтому Майдан-3 в том понимании, в котором нам навязывают - невозможен. Ведь сегодня вся Украина, все украинцы объединены Майданом против Путина. И это совсем другое, чем то, что есть в головах нашего врага", - считает она.
В то же время, по словам Шуляка, это ИПСО точно могут пытаться разгонять в информационном пространстве вражеские силы, потому что они точно не понимают природу и первого, и второго Майдана.
"Вопрос, касающийся легитимности власти во время войны, играет на руку исключительно одной силе - (главе Кремля, – ред.) Путину", - констатировала Шуляк.
Российская Федерация планировала запустить самую масштабную ИПСО, которая должна была привести к новому государственному перевороту в Украине. Она получила название "Майдан-3".
Как выяснила СБУ, в рамках спецоперации "Майдан-3" Россия распространяла антиукраинские настроения на платформе Telegram и потратила на это почти 250 млн долларов. Зато общий бюджет операции составил астрономические 1,5 млрд долларов. Это - самая дорогая "акция" российских спецслужб в истории.
Кроме того, ГУР получило списки лиц, которые Москва может привлечь к так называемой операции "Майдан-3".
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