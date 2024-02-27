Достигнет кульминации в марте-мае. СБУ раскрыла детали новой российской ИПСО "Майдан-3"

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Службу безопасности Украины.

"Через два года после развязывания Россией полномасштабной захватнической войны Украина оказалась перед объективной угрозой существования как государства, как нации, как сообщества свободных и равноправных людей", - сказано в сообщении.

Отмечается, что основной целью врага является срыв украинской мобилизации и распространение дезинформации о неспособности Украины одержать победу. Кроме этого РФ хочет распространить фейки об "усталости от Украины" среди западных партнеров и союзников в мире. Глобальная международная цель россиян - уменьшить поддержку нашей страны со стороны проукраинской коалиции в мире.

Внутри Украины Россия хочет деморализовать украинцев и посеять среди них панику. Планируется распространение фейков для того, чтобы вбить клин между военнослужащими и гражданскими. А также рассорить всех со всеми, в том числе представителей политического руководства страны, гражданского общества.

Стоит заметить, что российские спецслужбы имеют большой опыт в сфере ведения гибридных войн и информационных атак против Украины. Они тратят на это средств не меньше, чем на конвенционную войну.

Выяснилось, что в рамках спецоперации "Майдан-3" Россия распространяла антиукраинские настроения на платформе Telegram и потратила на это почти 250 млн долларов. Зато общий бюджет операции составил астрономические 1,5 млрд долларов. Это - самая дорогая "акция" российских спецслужб в истории.

"Спецоперация "Майдан-3" достигнет своей кульминации в марте-мае 2024-го года, в течение ближайших недель враг бросит максимум усилий на распространение деструктивных для мировой безопасности нарративов и попыток разжигания конфликтов - как внутри Украины, так и в других точках мира, где есть действенная поддержка Украины", - пишет СБУ.

Как будет действовать Россия

В своей методике российские спецслужбы планируют поставить под сомнение легитимность принятых в Украине после 20 мая властных решений. В частности, распространить панические настроения, уныние, искусственно противопоставить гражданских и военных. Поссорить Украину с союзниками, и распространить в обществе всевозможные "теории заговора".

Параллельно с этим с этим Россия начала делать заявления о создании новых типов сверхоружия, которое, по мнению россиян, должно было бы обеспечить техническое превосходство РФ над Западом на ближайшее десятилетие.

Также россияне через собственных агентов влияния в Украине и по всему миру будут делать ставку на организацию различных протестных акций, сознательно дискредитировать процесс обмена военнопленных.

Россияне планируют, что в первой половине июня им удастся расшатать ситуацию в Украине и воспользовавшись этим нанести военное поражение на востоке. В этом и есть ключевая идея их операции.

Самое дорогое ИПСО России - "Майдан-3"

Ранее начальник ГУР Кирилл Буданов рассказал, что Россия начала масштабную информационную кампанию против Украины.

Посеяв двоякие мысли в нашей армии, РФ хотела в первой половине июня наносить поражения на востоке. Для этого оккупантам должна была помочь заранее расшатанная ситуация в армии.

"Но они не смогут наносить поражения, и эта их спецоперация уже провалилась", - заявил Буданов.

Фейки россиян

Напомним, в последнее время российские пропагандисты все чаще распространяют фейки, связанные с войной против Украины.

В частности, недавно враг придумал, что в Украине начали вручать повестки с помощью приложения "Действие" . Такая информация оказалась ложной.

Также пропагандисты распространяли видео в соцсетях с якобы заявлением президента Украины Владимира Зеленского о "отмене военного положения в 10 областях" . Оно было фейковым.

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