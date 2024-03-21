Шуляк переконана, план Путіна по "Майдану-3" в Україні неможливий

"Перший Майдан ініціювався знизу, це був протест проти речей, які були пов'язані з узурпацією влади. Другий Майдан також йшов знизу, люди були не згодні зі зміною курсу з європейського на російський. Тому Майдан-3 у тому розумінні, якому нам нав’язують - неможливий. Адже сьогодні вся Україна, всі українці об'єднані Майданом проти Путіна. І це зовсім інше, ніж те, що є в головах у нашого ворога", - вважає вона.

Водночас, за словами Шуляк, це ІПСО точно можуть намагатися розганяти в інформаційному просторі ворожі сили, тому що вони точно не розуміють природу і першого, і другого Майдану.

"Питання, яке стосується легітимності влади під час війни, грає на руку виключно одній силі - (голові Кремля, - ред) Путіну", - констатувала Шуляк.