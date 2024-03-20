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Искал "слабые места" в оборонительной линии на севере Украины: правоохранители задержали агента ФСБ

Фото: СБУ задержала агента ФСБ в Черниговской области (facebook com SecurSerUkraine.jpg)
Автор: Ярослава Борзова

Правоохранители задержали агента ФСБ, который искал "слабые места" в оборонительной линии в приграничных районах Черниговской области. Теперь ему грозит пожизненное заключение.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ.

"В результате спецоперации задержан агент ФСБ, который отслеживал расположение укрепрайонов и опорных блокпостов, обеспечивающих оборону северных рубежей Украины", - отмечают в ведомстве.

Также предатель пытался выявить ориентировочные локации зенитно-ракетных комплексов ПВО.

Для сбора разведданных фигурант объезжал на велосипеде местность и скрыто фотографировал локации сил обороны.

Полученные сведения он передал оккупантам через мессенджер в виде медиафайлов с привязкой к местности. Однако, передать информацию ему не удалось, ведь правоохранители задержали его раньше, чем он успел это сделать.

Предатель с коммунального предприятия

По данным следствия, задержан местный коммунальщик, которого дистанционно завербовал сотрудник пограничного управления ФСБ РФ по Брянской области. Его личность уже установлена Службой безопасности.

В поле зрения оккупантов предатель попал еще в конце 2023 года из-за своих антиукраинских сообщений в прокремлевских Telegram-каналах. Впоследствии он был привлечен к разведывательно-подрывной деятельности в пользу ФСБ.

Обыски и подозрение

Во время обыска в доме мужчины изъяты мобильные телефоны, компьютерная техника и другие вещественные доказательства преступной деятельности.

Ему сообщено о подозрении за государственную измену, совершенную в условиях военного положения.

В настоящее время злоумышленник находится под стражей. Ему грозит пожизненное заключение.

Фото: задержание агента ФСБ и изъяты доказательства его сотрудничества с РФ (t.me/SBUkr)

Недавние задержания сторонников агрессии РФ

Напомним, РБК-Украина сообщала об информаторе российской разведки, который шпионил за ВСУ в Николаевской области с помощью дронов. Его задержала СБУ.

Кроме того, правоохранители обезвредили агентку ФСБ, оказавшуюся женой "экс-регионала". Женщина собирала информацию о Силах обороны в Винницкой области и оправдывала вооруженную агрессию РФ.

Накануне мы писали, что стражи порядка задержали еще одного агента ФСБ. Предатель пытался отравить командование ВСУ в Запорожской области.

На днях стало известно о том, как СБУ задержала рецидивистку, пытавшуюся выследить локации украинского ПВО вблизи Авдеевки. Теперь ей грозит пожизненное заключение.

Сегодня мы сообщали о том, что правоохранители задержали в разных регионах Украины шесть вражеских агитаторов.

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Служба безопасности Украины