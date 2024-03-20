Искал "слабые места" в оборонительной линии на севере Украины: правоохранители задержали агента ФСБ

Правоохранители задержали агента ФСБ, который искал "слабые места" в оборонительной линии в приграничных районах Черниговской области. Теперь ему грозит пожизненное заключение.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ.
"В результате спецоперации задержан агент ФСБ, который отслеживал расположение укрепрайонов и опорных блокпостов, обеспечивающих оборону северных рубежей Украины", - отмечают в ведомстве.
Также предатель пытался выявить ориентировочные локации зенитно-ракетных комплексов ПВО.
Для сбора разведданных фигурант объезжал на велосипеде местность и скрыто фотографировал локации сил обороны.
Полученные сведения он передал оккупантам через мессенджер в виде медиафайлов с привязкой к местности. Однако, передать информацию ему не удалось, ведь правоохранители задержали его раньше, чем он успел это сделать.
По данным следствия, задержан местный коммунальщик, которого дистанционно завербовал сотрудник пограничного управления ФСБ РФ по Брянской области. Его личность уже установлена Службой безопасности.
В поле зрения оккупантов предатель попал еще в конце 2023 года из-за своих антиукраинских сообщений в прокремлевских Telegram-каналах. Впоследствии он был привлечен к разведывательно-подрывной деятельности в пользу ФСБ.
Во время обыска в доме мужчины изъяты мобильные телефоны, компьютерная техника и другие вещественные доказательства преступной деятельности.
Ему сообщено о подозрении за государственную измену, совершенную в условиях военного положения.
В настоящее время злоумышленник находится под стражей. Ему грозит пожизненное заключение.
Напомним, РБК-Украина сообщала об информаторе российской разведки, который шпионил за ВСУ в Николаевской области с помощью дронов. Его задержала СБУ.
Кроме того, правоохранители обезвредили агентку ФСБ, оказавшуюся женой "экс-регионала". Женщина собирала информацию о Силах обороны в Винницкой области и оправдывала вооруженную агрессию РФ.
Накануне мы писали, что стражи порядка задержали еще одного агента ФСБ. Предатель пытался отравить командование ВСУ в Запорожской области.
На днях стало известно о том, как СБУ задержала рецидивистку, пытавшуюся выследить локации украинского ПВО вблизи Авдеевки. Теперь ей грозит пожизненное заключение.
Сегодня мы сообщали о том, что правоохранители задержали в разных регионах Украины шесть вражеских агитаторов.
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