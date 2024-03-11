Хвалила Путина и шпионила для ФСБ в Винницкой области: задержана жена "экс-регионала"
Правоохранители задержали агентку ФСБ, оказавшуюся женой "экс-регионала". Женщина собирала информацию о Силах обороны в Винницкой области и оправдывала вооруженную агрессию РФ.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ.
"Фигуранткой оказалась жена бывшего функционера Партии регионов, до 2015 года возглавлявшего местный райсовет", - отметили в ведомстве.
По указанию российской спецслужбы женщина пыталась выявить аэродромы с боевыми самолетами и вертолетами ВСУ, а также выяснить наличие ПВО вблизи авиационных объектов.
Кроме того, агентка ФСБ интересовалась геолокациями медучреждений, где лечатся украинские защитники, и разведывала маршруты движения военных эшелонов.
В случае получения информации, агрессор планировал использовать ее для подготовки ракетно-дроновых ударов по региону.
Однако правоохранители вовремя разоблачили российскую агентку, а затем "пошагово" задокументировали ее преступную деятельность и задержали. Благодаря этому удалось предотвратить вражеские удары по стратегической инфраструктуре на территории области.
Поддерживала Путина и оправдывала войну РФ
Также женщина по анонимному аккаунту в "Одноклассниках" призвала к поддержке Путина и оправдывала вторжение российских войск в Украину.
По данным следствия, именно из-за своей антиукраинской активности в запрещенной соцсети она попала в поле зрения ФСБ и была завербована.
Во время обысков у задержанной изъяты мобильные телефоны и планшет, которые та использовала для коммуникации с российскими спецслужбами.
Правоохранители сообщили фигурантке о подозрении по пяти статьям Уголовного кодекса Украины. В настоящее время злоумышленница находится под стражей.
Ей грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.
Недавние задержания агентов РФ
Напомним, РБК-Украина сообщало о том, что СБУ задержала агента ФСБ, готовившего экологический теракт в Одесской области. За сотрудничество с врагом ему грозит пожизненное заключение.
Также мы рассказывали о том, как сотрудники СБУ разоблачили супругов агентов ФСБ, которые готовили ракетный удар для обесточивания Львова.
Кроме того, СБУ задержала предателя, ремонтировавшего технику РФ во время оккупации Харьковской области.
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