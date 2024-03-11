Хвалила Путина и шпионила для ФСБ в Винницкой области: задержана жена "экс-регионала"

Правоохранители задержали агентку ФСБ, оказавшуюся женой "экс-регионала". Женщина собирала информацию о Силах обороны в Винницкой области и оправдывала вооруженную агрессию РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ.

"Фигуранткой оказалась жена бывшего функционера Партии регионов, до 2015 года возглавлявшего местный райсовет", - отметили в ведомстве.



По указанию российской спецслужбы женщина пыталась выявить аэродромы с боевыми самолетами и вертолетами ВСУ, а также выяснить наличие ПВО вблизи авиационных объектов.



Кроме того, агентка ФСБ интересовалась геолокациями медучреждений, где лечатся украинские защитники, и разведывала маршруты движения военных эшелонов.



В случае получения информации, агрессор планировал использовать ее для подготовки ракетно-дроновых ударов по региону.



Однако правоохранители вовремя разоблачили российскую агентку, а затем "пошагово" задокументировали ее преступную деятельность и задержали. Благодаря этому удалось предотвратить вражеские удары по стратегической инфраструктуре на территории области.

Поддерживала Путина и оправдывала войну РФ

Также женщина по анонимному аккаунту в "Одноклассниках" призвала к поддержке Путина и оправдывала вторжение российских войск в Украину.

По данным следствия, именно из-за своей антиукраинской активности в запрещенной соцсети она попала в поле зрения ФСБ и была завербована.

Во время обысков у задержанной изъяты мобильные телефоны и планшет, которые та использовала для коммуникации с российскими спецслужбами.

Правоохранители сообщили фигурантке о подозрении по пяти статьям Уголовного кодекса Украины. В настоящее время злоумышленница находится под стражей.

Ей грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.