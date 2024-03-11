ua en ru
Пн, 11 марта News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Хвалила Путина и шпионила для ФСБ в Винницкой области: задержана жена "экс-регионала"

Винницкая область, Понедельник 11 марта 2024 12:51
UA EN RU
Хвалила Путина и шпионила для ФСБ в Винницкой области: задержана жена "экс-регионала" Фото: СБУ задержала агентку ФСБ в Винницкой области (facebook.com/SecurSerUkraine.jpg)
Автор: Ярослава Борзова

Правоохранители задержали агентку ФСБ, оказавшуюся женой "экс-регионала". Женщина собирала информацию о Силах обороны в Винницкой области и оправдывала вооруженную агрессию РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ.

"Фигуранткой оказалась жена бывшего функционера Партии регионов, до 2015 года возглавлявшего местный райсовет", - отметили в ведомстве.

По указанию российской спецслужбы женщина пыталась выявить аэродромы с боевыми самолетами и вертолетами ВСУ, а также выяснить наличие ПВО вблизи авиационных объектов.

Кроме того, агентка ФСБ интересовалась геолокациями медучреждений, где лечатся украинские защитники, и разведывала маршруты движения военных эшелонов.

В случае получения информации, агрессор планировал использовать ее для подготовки ракетно-дроновых ударов по региону.

Однако правоохранители вовремя разоблачили российскую агентку, а затем "пошагово" задокументировали ее преступную деятельность и задержали. Благодаря этому удалось предотвратить вражеские удары по стратегической инфраструктуре на территории области.

Поддерживала Путина и оправдывала войну РФ

Также женщина по анонимному аккаунту в "Одноклассниках" призвала к поддержке Путина и оправдывала вторжение российских войск в Украину.

По данным следствия, именно из-за своей антиукраинской активности в запрещенной соцсети она попала в поле зрения ФСБ и была завербована.

Во время обысков у задержанной изъяты мобильные телефоны и планшет, которые та использовала для коммуникации с российскими спецслужбами.

Правоохранители сообщили фигурантке о подозрении по пяти статьям Уголовного кодекса Украины. В настоящее время злоумышленница находится под стражей.

Ей грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Фото: задержание агентки ФСБ и изъятие доказательств ее сотрудничества с врагом (t.me/SBUkr)

Недавние задержания агентов РФ

Напомним, РБК-Украина сообщало о том, что СБУ задержала агента ФСБ, готовившего экологический теракт в Одесской области. За сотрудничество с врагом ему грозит пожизненное заключение.

Также мы рассказывали о том, как сотрудники СБУ разоблачили супругов агентов ФСБ, которые готовили ракетный удар для обесточивания Львова.

Кроме того, СБУ задержала предателя, ремонтировавшего технику РФ во время оккупации Харьковской области.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Служба безопасности Украины
NEWS
Это беспокоит. РФ использует на фронте "оружие последней надежды": о чем идет речь
Это беспокоит. РФ использует на фронте "оружие последней надежды": о чем идет речь
DAILY
Александр Кубраков: Полякам не нужно искать врагов в Украине, у нас с ними общий враг
Ростислав Шаправскийглавный редактор РБК-Украина Александр Кубраков: Полякам не нужно искать врагов в Украине, у нас с ними общий враг