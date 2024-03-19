Шпионил за ВСУ в Николаевской области с помощью дронов: СБУ задержала российского агента

Правоохранители задержали информатора российской разведки, который шпионил за ВСУ в Николаевской области с помощью дронов. Теперь ему грозит до 12 лет тюрьмы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ.

"Контрразведка Службы безопасности задержала еще одного информатора действовавшего в Николаевской области военного разведки РФ. Злоумышленник пытался выявить боевые позиции комплексов противовоздушной обороны ВСУ", - отмечают в ведомстве.

Использовал дроны

Чтобы отследить места базирования украинского ПВО, изменник запускал беспилотные летательные аппараты, оборудованные камерами видеофиксации.

Полученную информацию он мессенджером передавал "связному" российской спецслужбы. Им оказался бывший сотрудник расформированного спецподразделения милиции "Беркут", который находится в Крыму и сотрудничает с оккупантами.

Захватчики планировали использовать полученные данные для подготовки диверсий и ракетных ударов по региону, в том числе для огневого поражения украинских комплексов ПВО. Однако благодаря оперативному вмешательству правоохранителей планы врага были сорваны.

На финальном этапе оперативных мероприятий злоумышленник был задержан в собственном доме.

Обыски и доказательства сотрудничества с РФ

Во время обыска в жилище агента РФ изъяли дроны-разведчики, которые он применял для сбора разведданных. Также у задержанного обнаружены вещества, которые используются для кустарного производства взрывчатки.

По имеющимся данным, вражеский приспешник мог готовить подрыв на объектах Сил обороны, попадавших на камеры его беспилотников.

Бывший работник оборонпрома

В ходе расследования установлено, что злоумышленником является бывший сотрудник местного оборонного завода.

В поле зрения оккупантов он попал из-за публикации собственных комментариев в российских Телеграмм-каналах, где он поддерживал агрессивную войну против Украины.

В настоящее время задержанному доложено о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины.

Злоумышленник находится под стражей. Ему грозит до 12 лет тюрьмы.