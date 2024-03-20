Блоггерша из "медиа-пула" Медведчука и депутат горсовета: СБУ разоблачила шестерых вражеских агитаторов

Правоохранители задержали в разных регионах Украины шесть вражеских агитаторов. Среди них оказались блоггер из "медиа-пула" Медведчука и депутат горсовета, который хотел бежать в РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ.

"Злоумышленники оправдывали вооруженную агрессию РФ, героизировали российских окупантов и призывали к захвату всей территории нашего государства", - отмечают в СБУ.

Черкасская область

Правоохранители разоблачили депутата Чигиринского горсовета, который публично оправдывал военные преступления рашистов и ждал захвата области.

По данным следствия, должностное лицо распространяло среди своего окружения антиукраинские публикации. Деструктивный контент брал из прокремлевских информресурсов и дополнял его авторскими сообщениями.

Также задокументировано, что фигурант был на прямой связи со скрывающимся за рубежом экснардепом-предателем от запрещенной Партии регионов Владимиром Олейником.

В переписках с бывшим регионалом он сообщал дезинформацию, которой дискредитировал украинских воинов и собирал для него данные о настроениях населения в Черкасской области.

Кроме того, задержан еще один житель Черкаской области, который распространял призывы к вооруженному захвату государственной власти в Украине.

Чтобы распространить враждебную агитацию, он создал несколько Telegram- и Facebook-сообществ и администрировал YouTube-канал.

Киев

СБУ разоблачила столичную блоггершу, которая "отбеливала" подрывную деятельность экснардепа-предателя Медведчука и коллаборанта Стремоусова.

Для этого использовала собственные страницы в Telegram, Tik-Tok, Instagram с общей аудиторией более 100 тысяч пользователей.

Днепропетровская область

Правоохранители обнаружили еще двух пророссийских агитаторов. Один из них - бывший правоохранитель, хваливший боевиков оккупационных группировок РФ.

Другим фигурантом оказался житель Новомосковска. На личной странице в соцсети он распространял фейки о силах обороны, которые воюют на передовой.

Донецкая область

Там задержан житель прифронтового района, который призвал бомбардировать Киев и героизировал боевиков российской группировки "Ахмат".

Следователи Службы безопасности сообщили фигурантам о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины.