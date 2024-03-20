Блоггерша из "медиа-пула" Медведчука и депутат горсовета: СБУ разоблачила шестерых вражеских агитаторов
Правоохранители задержали в разных регионах Украины шесть вражеских агитаторов. Среди них оказались блоггер из "медиа-пула" Медведчука и депутат горсовета, который хотел бежать в РФ.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ.
"Злоумышленники оправдывали вооруженную агрессию РФ, героизировали российских окупантов и призывали к захвату всей территории нашего государства", - отмечают в СБУ.
Черкасская область
Правоохранители разоблачили депутата Чигиринского горсовета, который публично оправдывал военные преступления рашистов и ждал захвата области.
По данным следствия, должностное лицо распространяло среди своего окружения антиукраинские публикации. Деструктивный контент брал из прокремлевских информресурсов и дополнял его авторскими сообщениями.
Также задокументировано, что фигурант был на прямой связи со скрывающимся за рубежом экснардепом-предателем от запрещенной Партии регионов Владимиром Олейником.
В переписках с бывшим регионалом он сообщал дезинформацию, которой дискредитировал украинских воинов и собирал для него данные о настроениях населения в Черкасской области.
Кроме того, задержан еще один житель Черкаской области, который распространял призывы к вооруженному захвату государственной власти в Украине.
Чтобы распространить враждебную агитацию, он создал несколько Telegram- и Facebook-сообществ и администрировал YouTube-канал.
Киев
СБУ разоблачила столичную блоггершу, которая "отбеливала" подрывную деятельность экснардепа-предателя Медведчука и коллаборанта Стремоусова.
Для этого использовала собственные страницы в Telegram, Tik-Tok, Instagram с общей аудиторией более 100 тысяч пользователей.
Днепропетровская область
Правоохранители обнаружили еще двух пророссийских агитаторов. Один из них - бывший правоохранитель, хваливший боевиков оккупационных группировок РФ.
Другим фигурантом оказался житель Новомосковска. На личной странице в соцсети он распространял фейки о силах обороны, которые воюют на передовой.
Донецкая область
Там задержан житель прифронтового района, который призвал бомбардировать Киев и героизировал боевиков российской группировки "Ахмат".
Следователи Службы безопасности сообщили фигурантам о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины.
Недавние задержания сторонников агрессии РФ
Напомним, РБК-Украина сообщала об информаторе российской разведки, который шпионил за ВСУ в Николаевской области с помощью дронов. Его задержала СБУ.
Кроме того, правоохранители обезвредили агентку ФСБ, оказавшуюся женой "экс-регионала". Женщина собирала информацию о Силах обороны в Винницкой области и оправдывала вооруженную агрессию РФ.
Накануне мы писали, что стражи порядка задержали еще одного агента ФСБ. Предатель пытался отравить командование ВСУ в Запорожской области.
На днях стало известно о том, как СБУ задержала рецидивистку, пытавшуюся выследить локации украинского ПВО вблизи Авдеевки. Теперь ей грозит пожизненное заключение.
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