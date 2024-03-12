Пытался отравить командование ВСУ в Запорожской области: задержан агент ФСБ

Правоохранители задержали еще одного агента ФСБ. Предатель пытался отравить командование ВСУ в Запорожской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ.

"Военная контрразведка Службы безопасности предотвратила российскую диверсию против командования Сил обороны на южном фронте. В результате спецоперации задержан агент ФСБ, который пытался смертельно отравить командиров боевого подразделения ВСУ в Запорожской области", - отмечают в ведомстве.

Предатель в рядах ВСУ

Злоумышленником оказался действующий военнослужащий украинской армии. Для совершения преступления он планировал добавить ядовитое вещество в воду банно-прачечного комплекса, которым пользовался командный состав ВСУ.

Благодаря своевременному реагированию удалось предотвратить диверсионные планы врага с участием предателя.

Кроме того, в ходе расследования оказалось, что злоумышленник выполнял еще одну задачу - разведывал для ФСБ места дислокации и перемещения подразделений ВСУ на передовой.

Завербовали из-за пыток родителей

По данным следствия, мужчина был завербован из-за его родителей, проживающих на временно оккупированной части территории Луганской области.

Как установило расследование, захватчики похитили его родственников прямо из их дома, а затем заключили в тюрьму в местную русскую пыточную.

Затем пострадавших подвергали жестоким пыткам, требуя, чтобы они уговорили их сына работать в пользу страны-агрессора.

Выявление доказательств и задержание

Дальнейшая коммуникация между предателем и его российским "куратором" проходила через анонимный чат в мессенджере.

Во время обыска у задержанного изъят мобильный телефон, используемый для общения с оккупантами.

Агенту ФСБ сообщили о подозрении за государственную измену, совершенную в условиях военного положения.

В настоящее время злоумышленник находится под стражей. Ему грозит пожизненное заключение.