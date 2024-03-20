Шукав "слабкі місця" в оборонній лінії на півночі України: правоохоронці затримали агента ФСБ

Правоохоронці затримали агента ФСБ, який шукав "слабкі місця" в оборонній лінії у прикордонних районах Чернігівської області. Тепер йому загрожує довічне ув’язнення.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу СБУ.
"У результаті спецоперації затримано агента ФСБ, який відслідковував розташування укріпрайонів та опорних блокпостів, що забезпечують оборону північних рубежів України", - зазначають у відомстві.
Також зрадник намагався виявити орієнтовні локації зенітно-ракетних комплексів української ППО.
Для збору розвідданих фігурант об’їжджав на велосипеді місцевість та приховано фотографував локації Сил оборони.
Отримані відомості він мав передати окупантам через месенджер у вигляді медіафайлів із прив’язкою до місцевості. Втім передати інформацію йому не вдалось, адже правоохоронці затримали його раніше, ніж він встиг це зробити.
За даними слідства, затриманим є місцевий комунальник, якого дистанційно завербував співробітник прикордонного управління ФСБ РФ по Брянській області. Його особу вже встановлено Службою безпеки.
У поле зору окупантів зрадник потрапив ще в кінці 2023 року через свої антиукраїнські дописи у прокремлівських Telegram-каналах. Згодом його було залучено до розвідувально-підривної діяльності на користь ФСБ.
Під час обшуку у помешканні чоловіка вилучено мобільні телефони, комп’ютерну техніку та інші речові докази злочинної діяльності.
Йому повідомлено про підозру за державну зраду, вчинену в умовах воєнного стану.
Наразі зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне ув’язнення.
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