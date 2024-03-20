Шукав "слабкі місця" в оборонній лінії на півночі України: правоохоронці затримали агента ФСБ

"У результаті спецоперації затримано агента ФСБ, який відслідковував розташування укріпрайонів та опорних блокпостів, що забезпечують оборону північних рубежів України", - зазначають у відомстві.

Також зрадник намагався виявити орієнтовні локації зенітно-ракетних комплексів української ППО.

Для збору розвідданих фігурант об’їжджав на велосипеді місцевість та приховано фотографував локації Сил оборони.

Отримані відомості він мав передати окупантам через месенджер у вигляді медіафайлів із прив’язкою до місцевості. Втім передати інформацію йому не вдалось, адже правоохоронці затримали його раніше, ніж він встиг це зробити.

Зрадник з комунального підприємства

За даними слідства, затриманим є місцевий комунальник, якого дистанційно завербував співробітник прикордонного управління ФСБ РФ по Брянській області. Його особу вже встановлено Службою безпеки.

У поле зору окупантів зрадник потрапив ще в кінці 2023 року через свої антиукраїнські дописи у прокремлівських Telegram-каналах. Згодом його було залучено до розвідувально-підривної діяльності на користь ФСБ.

Обшуки та підозра

Під час обшуку у помешканні чоловіка вилучено мобільні телефони, комп’ютерну техніку та інші речові докази злочинної діяльності.

Йому повідомлено про підозру за державну зраду, вчинену в умовах воєнного стану.

Наразі зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне ув’язнення.