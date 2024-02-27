Ремонтировал технику РФ и грабил гражданских: СБУ задержала предателя из Харьковской области

Правоохранители задержали очередного приспешника окупантов. Мужчина ремонтировал российские танки во время боев за Харьковскую область.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ.

"Злоумышленником оказался работник завода в Богодуховском районе. После захвата общины он вызвался помогать захватчикам и начал ремонтировать их бронетехнику", - отмечают в ведомстве.

Мужчина восстанавливал боевые способности российских танков, боевых машин пехоты и колесных транспортных средств, подбитых украинскими защитниками во время боев за Харьковскую область.

"Сдавал" нелояльных к РФ и грабил их дома

Также вражеский приспешник "сдавал" местных жителей, сопротивлявшихся вооруженной агрессии РФ.

После этого оккупанты похищали украинских патриотов и арестовали их в российские пыточные, где тех подвергали жестоким пыткам.

Кроме того, злоумышленник "наводил" захватчиков на дома граждан, выехавших на подконтрольную Украине территорию.

Затем оккупанты вместе со своим пособником врывались в жилье граждан и полностью грабили их. Из частных домовладений они угоняли все: от одежды и бытовой техники до автомобилей.

За это командование подразделений русских войск позволяло фигуранту свободно передвигаться по местности и забирать часть награбленного имущества.

Пытался "залечь на дно"

После освобождения района злоумышленник пытался "залечь на дно" и таким образом избежать правосудия. Однако ему этого не удалось и впоследствии его задержали правоохранители.

Задержанному доложено о подозрении за пособничество государству-агрессору.

В настоящее время он находится под стражей. Ему грозит до 12 лет тюрьмы.

Фото: задержание предателя в Харьковской области (t.me/SBUkr)