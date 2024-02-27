Ремонтировал технику РФ и грабил гражданских: СБУ задержала предателя из Харьковской области
Правоохранители задержали очередного приспешника окупантов. Мужчина ремонтировал российские танки во время боев за Харьковскую область.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ.
"Злоумышленником оказался работник завода в Богодуховском районе. После захвата общины он вызвался помогать захватчикам и начал ремонтировать их бронетехнику", - отмечают в ведомстве.
Мужчина восстанавливал боевые способности российских танков, боевых машин пехоты и колесных транспортных средств, подбитых украинскими защитниками во время боев за Харьковскую область.
"Сдавал" нелояльных к РФ и грабил их дома
Также вражеский приспешник "сдавал" местных жителей, сопротивлявшихся вооруженной агрессии РФ.
После этого оккупанты похищали украинских патриотов и арестовали их в российские пыточные, где тех подвергали жестоким пыткам.
Кроме того, злоумышленник "наводил" захватчиков на дома граждан, выехавших на подконтрольную Украине территорию.
Затем оккупанты вместе со своим пособником врывались в жилье граждан и полностью грабили их. Из частных домовладений они угоняли все: от одежды и бытовой техники до автомобилей.
За это командование подразделений русских войск позволяло фигуранту свободно передвигаться по местности и забирать часть награбленного имущества.
Пытался "залечь на дно"
После освобождения района злоумышленник пытался "залечь на дно" и таким образом избежать правосудия. Однако ему этого не удалось и впоследствии его задержали правоохранители.
Задержанному доложено о подозрении за пособничество государству-агрессору.
В настоящее время он находится под стражей. Ему грозит до 12 лет тюрьмы.
Фото: задержание предателя в Харьковской области (t.me/SBUkr)
Недавние задержания СБУ
Напомним, РБК-Украина писала о том, что недавно СБУ задержала агента ФСБ, готовившего экологический теракт в Одесской области. За сотрудничество с врагом ему грозит пожизненное заключение.
Кроме того, правоохранители задержали еще одного информатора спецслужб РФ. Предатель собирал разведданные о Силах обороны в Николаеве.
Также мы рассказывали о том, как сотрудники СБУ разоблачили супругов агентов ФСБ, которые готовили ракетный удар для обесточивания Львова.
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