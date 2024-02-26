Готовили удар по энергетической системе Львова: разоблачены супруги-агенты ФСБ

Правоохранители разоблачили супругов-агентов ФСБ. Они готовили ракетный удар по ТЭС, чтобы обесточить Львов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ.

"Киберспециалисты Службы безопасности нейтрализовали агентурную группу ФСБ, занимавшуюся подготовкой ракетного удара по энергетической инфраструктуре Львовской области", - информируют в ведомстве.

Готовили удары по ТЭС

Среди главных целей врага были электростанции, которые снабжают светом большую часть этого региона.

Для выполнения враждебной задачи российская спецслужба привлекла местных супругов.

При этом основным фигурантом оказался мужчина, с 2023 года отбывающий наказание в местной колонии за нанесение тяжких телесных повреждений.

В поле зрения врага он попал из-за распространения в соцсети сообщений в поддержку вооруженной агрессии РФ против Украины.

Со временем сотрудники ФСБ установили с ним контакт и дистанционно завербовали.

Получали задание через анонимный чат

После этого они перешли на общение в анонимном чате, где заключенный получил агентурные задания и пошаговые инструкции по их выполнению.

К сотрудничеству с врагом агент ФСБ привлек свою жену "на свободе".

По его просьбе женщина должна была найти "нужные" энергообъекты и сфотографировать их с привязкой к местности.

Предлагали деньги за информацию

Оккупанты обещали профинансировать все "текущие" расходы своих приспешников, связанные с разведывательно-подрывной деятельностью, а также перечислить денежное "вознаграждение".

В случае получения развединформации агрессор планировал использовать ее для наведения ракетных ударов, чтобы обесточить западный регион Украины.

Но правоохранители своевременно разоблачили преступные намерения российской спецслужбы и предотвратили их реализацию.

Обыски и объявления подозрения

В ходе обыска в камере российского агента изъят мобильный телефон, который он использовал для коммуникации с ФСБ.

Следователи Службы безопасности сообщили злоумышленнику о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины.

Ему грозит пожизненное лишение свободы.

Также планируется сообщить о подозрении в государственной измене женщине фигуранта . Продолжается расследование.

Фото: задержание агента ФСБ (t.me/SBUkr)