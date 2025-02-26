В "Киев Цифровий" появилась Карта безбарьерных объектов: детали

В приложении "Киев Цифровий" появилась Карта доступности объектов, которая поможет киевлянам ориентироваться в безбарьерности городских заведений. Новую функцию презентовали на первом заседании Совета безбарьерности Киева.

Чтобы получить доступ к новой функции, нужно обновить приложение "Киев Цифровий".

Что можно узнать?

Пользователи могут просматривать:

Адрес, часы работы и контакты заведений.

Тип доступности (подъемники, тактильные указатели, паркоместа для людей с инвалидностью).

Наличие безбарьерного входа, тактильных и акустических средств.

Сколько объектов уже на карте?

Сейчас на Карте уже более 1 200 объектов, а их актуальность будет постоянно проверяться. Функция еще тестируется, но со временем список будет расширяться за счет муниципальных и частных учреждений.

"Киев работает над созданием безбарьерной среды, чтобы город был комфортным для всех. "Киев Цифровий" имеет более 3,3 млн пользователей, а возможность попасть на Карту станет дополнительным стимулом для бизнеса делать свои заведения доступными", - заявила заместитель председателя КГГА Марина Хонда.

В КГГА отметили, что в случае неточностей или для дополнения информации, необходимо обращаться в Контактный центр Киева: