Шуфрича освободили из-под ареста: что решил суд

Как отметили в Офисе генпрокурора, теперь вместо содержания под стражей Шуфрича поместят под круглосуточный домашний арест. Также его обязали носить электронный браслет.

В ОГП обратили внимание, что сторона обвинения настаивала на том, чтобы продолжить содержание Шуфрича под стражей.

Прокуроры во время судебного заседания напоминали о тяжести преступлений, в совершении которых подозревают нардепа.

Решение суда о новой мере пресечения для Шуфрича оспариванию не подлежит.

Дело Шуфрича

Напомним, народному депутату Нестору Шуфричу в 2023 году объявили подозрение в государственной измене.

По данным следствия, он сотрудничал с бывшим секретарем СНБО Владимиром Сивковичем, который является агентом ФСБ, координировавшим российскую агентурную сеть в Украине.