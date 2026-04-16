Шуфрича освободили из-под ареста: что решил суд

Народному депутату Нестору Шуфричу, которого подозревают в государственной измене, изменили меру пресечения.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис генпрокурора в Telegram.
Как отметили в Офисе генпрокурора, теперь вместо содержания под стражей Шуфрича поместят под круглосуточный домашний арест. Также его обязали носить электронный браслет.
В ОГП обратили внимание, что сторона обвинения настаивала на том, чтобы продолжить содержание Шуфрича под стражей.
Прокуроры во время судебного заседания напоминали о тяжести преступлений, в совершении которых подозревают нардепа.
Решение суда о новой мере пресечения для Шуфрича оспариванию не подлежит.
Напомним, народному депутату Нестору Шуфричу в 2023 году объявили подозрение в государственной измене.
По данным следствия, он сотрудничал с бывшим секретарем СНБО Владимиром Сивковичем, который является агентом ФСБ, координировавшим российскую агентурную сеть в Украине.
Во время обысков у нардепа были обнаружены советская и российская символика, ордена, коллекция кителей РФ, а также документ от 2014 года со схемой "автономии" для Донецкой и Луганской областей.
Печерский районный суд Киева избрал ему меру пресечения в виде содержания в СИЗО без права внесения залога.