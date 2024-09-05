От Рады до СИЗО. Кто такой Нестор Шуфрич и за что его судят

5 сентября в сети начали распространять неподтвержденную информацию о смерти украинского политика Нестора Шуфрича, которую потом опровергли. Накануне ему вызвали врача в суд, поскольку у него во время подготовительного заседания резко ухудшилось самочувствие.

РБК-Украина рассказывает, что известно о Несторе Шуфриче, и за что его судят.

Кто такой Нестор Шуфрич

Нестор Шуфрич - украинский пророссийский политик, нардеп партии "ОПЗЖ", которую запретили в Украине в 2022 году.

Шуфрич родился в 1966 году в Ужгороде, получил образование историка в местном университете. Политическую карьеру начал в 1990-х годах. Он был депутатом 6 созывов Верховной Рады. Сначала Шуфрич входил в состав Социал-демократической партии Украины.

В 2006-2007 годах при Януковиче был министром по вопросам чрезвычайных ситуаций и по защите населения от последствий Чернобыльской катастрофы. В период 2007-2014 годов был членом "Партии регионов", а после ее распада вошел в состав "Оппозиционного блока - За жизнь", который был фактически сформирован на базе бывших "регионалов" под руководством Виктора Медведчука.

Также Шуфрич был владельцем пророссийского пропагандистского телеканала "Перший незалежний". Политик продвигал в Украине пророссийские наративы, а после 2014 года оправдывал вооруженную агрессию РФ. В частности, в эфире телеканала NewsOne в 2018 году он заявил следующее:

"Это война между украинцами, это конфликт между украинцами. Мы все время слышим о присутствии российских военных. Но там постоянно мониторинговая группа ОБСЕ работает, специальный комиссар ООН, и никто из них не зафиксировал официально присутствие российских войск на Донбассе. Мы 4 года воюем: где плененные российские солдаты? Где погибшие российские солдаты? Регулярных российских войск на Донбассе нет", - сказал Шуфрич.

В начале полномасштабного вторжения публичная риторика Шуфрича резко изменилась, он даже призвал "отстаивать государственность" и "поддерживать евроинтеграцию". Однако даже после таких заявлений он оскандалился тем, что снимал на видео один из блокпостов украинских военных.

Нестор Шуфрич (фото: РБК-Украина/Виталий Носач)

За что судят депутата

Нестор Шуфрич обвиняется в финансировании действий, которые должны были привести к свержению конституционного строя в Украине, насильственному захвату власти и изменению государственных границ.

15 сентября 2023 года прокуроры Офиса генпрокурора вручили Шуфричу подозрение в государственной измене. Следствие установило, что он выполнял задачи бывшего замсекретаря СНБО Владимира Сивковича - координировал российскую агентуру в Украине. Сам Сивкович сбежал в Москве в 2014 году.

В ходе обысков у Шуфрича нашли документы со схемой автономии для Донецкой и Луганской областей. Там планировали создать отдельное правительство и парламент. Также следователи обнаружили георгиевские ленты, медали, советские ордена и другую символику времен СССР, которая запрещена в Украине.

Тогда Шуфрича взяли под арест на два месяца без права внесения залога, который впоследствии продлевали несколько раз. 8 февраля 2024 года ему сообщили подозрение о финансировании Росгвардии в Крыму. Скандальный политик платил деньги Росгвардии за охрану своей недвижимости на полуострове. Только за один квартал 2016 года его компания оплатила оккупантам полмиллиона рублей.

Добавим также, что вместе с Шуфричем обвиняют его помощника Вячеслава Черепаня, которого задержали в апреле 2024 года. Тот помогал политику в его антигосударственной деятельности.

Какое наказание грозит Шуфричу

Шуфрича и его помощника обвиняют по 3 ст. 110-2 УК Украины, которая предусматривает наказание до 8 лет заключения с конфискацией имущества. Также скандальный политик обвиняется в государственной измене (ч. 1 ст. 111 УК Украины). Согласно этой статье, его могут посадить за решетку до 15 лет.

Отметим, что дело Шуфрича рассматривается в Печерском суде Киева.

Шуфричу грозит до 15 лет тюрьмы (фото: РБК-Украина/Виталий Носач)