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Шуфричу сообщили о подозрении в госизмене

Пятница 15 сентября 2023 14:53
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Шуфричу сообщили о подозрении в госизмене Фото: Нестор Шуфрич (РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Народному депутату Украины Нестору Шуфричу сообщили о подозрении в государственной измене. Собрана доказательная база о его антиукраинской деятельности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Службы безопасности Украины.

Выполнял задание агента ФСБ

Согласно данным следствия, Шуфрич сотрудничал и выполнял задания агента ФСБ, бывшего секретаря СНБО Владимира Сивковича, который координировал российскую агентуру в Украине.

Стоит напомнить о том, что агент ФСБ сбежал в Москву еще в 2014 году. На территории страны-террориста он создал "кротоферму" для подрывной деятельности против Украины. В частности он курировал бывшего начальника управления СБУ в АРК Крым Олега Кулиниа, которого подозревают в государственной измене. Последнего задерживал лично действующий глава СБУ Василий Малюк.

Подрыв деятельности в информационной сфере

Одной из задач Шуфрича был подрыв деятельности в информационной сфере. Народный депутат распространял нарративы Кремля о том, что Украина якобы "искусственное образование" и имеет единую историю со страной-террористом Россией. Таким образом он пытался развить пророссийские настроения в украинском обществе.

"Сейчас по местам жительства фигуранта и у его близкого окружения осуществляется 45 обысков. Досудебное расследование продолжается. Санкция статьи предусматривает до 15 лет тюрьмы", - добавляет СБУ.

Обыски у Шуфрича

Сегодня у народного депутата Нестора Шуфрича состоялись обыски во время которых был обнаружен документ со схемой автономии для Донецкой и Луганской областей. В частности он предусматривает переименование регионов в так называемые "края", широкую автономию, проведение выборов и формирование отдельного правительства, а также парламента.

В частности, во время обысков у подозреваемого обнаружили целый ряд запрещенной советской символики: запрещенные георгиевские ленты, медали, двуглавые орлы россиян, ордена.

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