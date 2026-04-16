Шуфрича звільнили з-під арешту: що вирішив суд

Народному депутату Нестору Шуфричу, якого підозрюють у державній зраді, змінили запобіжний захід.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс генпрокурора в Telegram.
Як зазначили в Офісі генпрокурора, тепер замість тримання під вартою Шуфрича помістять під цілодобовий домашній арешт. Також його зобов'язали носити електронний браслет.
В ОГП звернули увагу, що сторона обвинувачення наполягала на тому, щоб продовжити утримання Шуфрича під вартою.
Прокурори під час судового засідання нагадували про тяжкість злочинів, у скоєнні яких підозрюють нардепа.
Рішення суду про новий запобіжний захід для Шуфрича оскарженню не підлягає.
Нагадаємо, народному депутату Нестору Шуфричу 2023 року оголосили підозру в державній зраді.
За даними слідства, він співпрацював із колишнім секретарем РНБО Володимиром Сівковичем, який є агентом ФСБ, він координував російську агентурну мережу в Україні.
Під час обшуків у нардепа було виявлено радянську та російську символіку, ордени, колекцію кітелів РФ, а також документ від 2014 року зі схемою "автономії" для Донецької та Луганської областей.
Печерський районний суд Києва обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання в СІЗО без права внесення застави.