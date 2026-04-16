Шуфрича звільнили з-під арешту: що вирішив суд

Як зазначили в Офісі генпрокурора, тепер замість тримання під вартою Шуфрича помістять під цілодобовий домашній арешт. Також його зобов'язали носити електронний браслет.

В ОГП звернули увагу, що сторона обвинувачення наполягала на тому, щоб продовжити утримання Шуфрича під вартою.

Прокурори під час судового засідання нагадували про тяжкість злочинів, у скоєнні яких підозрюють нардепа.

Рішення суду про новий запобіжний захід для Шуфрича оскарженню не підлягає.

Справа Шуфрича

Нагадаємо, народному депутату Нестору Шуфричу 2023 року оголосили підозру в державній зраді.

За даними слідства, він співпрацював із колишнім секретарем РНБО Володимиром Сівковичем, який є агентом ФСБ, він координував російську агентурну мережу в Україні.