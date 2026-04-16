UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Обстріл Києва Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні

Шуфрича звільнили з-під арешту: що вирішив суд

18:19 16.04.2026 Чт
2 хв
Нардепа підозрюють у державній зраді
aimg Іван Носальський
Фото: Нестор Шуфрич, нардеп (Віталій Носач, РБК-Україна)

Народному депутату Нестору Шуфричу, якого підозрюють у державній зраді, змінили запобіжний захід.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс генпрокурора в Telegram.

Читайте також: Від Ради до СІЗО. Хто такий Нестор Шуфрич і за що його судять

Як зазначили в Офісі генпрокурора, тепер замість тримання під вартою Шуфрича помістять під цілодобовий домашній арешт. Також його зобов'язали носити електронний браслет.

В ОГП звернули увагу, що сторона обвинувачення наполягала на тому, щоб продовжити утримання Шуфрича під вартою.

Прокурори під час судового засідання нагадували про тяжкість злочинів, у скоєнні яких підозрюють нардепа.

Рішення суду про новий запобіжний захід для Шуфрича оскарженню не підлягає.

Справа Шуфрича

Нагадаємо, народному депутату Нестору Шуфричу 2023 року оголосили підозру в державній зраді.

За даними слідства, він співпрацював із колишнім секретарем РНБО Володимиром Сівковичем, який є агентом ФСБ, він координував російську агентурну мережу в Україні.

Під час обшуків у нардепа було виявлено радянську та російську символіку, ордени, колекцію кітелів РФ, а також документ від 2014 року зі схемою "автономії" для Донецької та Луганської областей.

Печерський районний суд Києва обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання в СІЗО без права внесення застави.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Нестор ШуфричСудЗапобіжний західДепутати