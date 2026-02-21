ua en ru
Без штрафов и процентов: как военным и их семьям заморозить кредиты

Украина, Суббота 21 февраля 2026 17:40
UA EN RU
Без штрафов и процентов: как военным и их семьям заморозить кредиты Фото: как оформить льготы по кредитам для ВСУ и их семей (Getty Images)
Автор: Сергей Козачук

Военнослужащие, мобилизованные и резервисты имеют право на "кредитные каникулы", которые позволяют не платить проценты и штрафы по займам во время службы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Украины.

Читайте также: Деньги на жилье и спецстатус для бизнеса: какую помощь отныне смогут получить ветераны

Кто имеет право на льготу

Как отмечают в Минобороны, освобождение от начисления пени и процентов по кредиту распространяется на защитников, а также на их жен или мужей.

Для мобилизованных и резервистов каникулы действуют с первого дня призыва до момента увольнения, независимо от места службы - на фронте или в тылу.

Военные по контракту получают такое право при условии непосредственного участия в защите страны. Ключевым фактором является привлечение к мероприятиям по обороне в любой период после 24 февраля 2022 года или во время АТО/ООС.

Без штрафов и процентов: как военным и их семьям заморозить кредитыФото: Условия получения кредитной льготы для мобилизованных (mod.gov.ua)

"Если вы участвовали в боевых действиях или мероприятиях по обороне хотя бы один день, то получаете право на списание процентов и штрафов. Это право активируется с первого дня такого участия и сохраняется на все дальнейшее время службы", - объясняют в ведомстве.

Исключения и ограничения

Льгота не является абсолютной и не распространяется на определенные категории кредитов. В частности, речь идет о займах на приобретение недвижимости, автомобилей или специфического энергооборудования, если государство уже компенсирует по ним проценты.

Также каникулы не доступны для иностранцев в ВСУ и контрактников, которые ни разу не привлекались к боевым задачам.

Как оформить каникулы

Для остановки начислений необходимо предоставить банку пакет документов от строевой части.

Без штрафов и процентов: как военным и их семьям заморозить кредитыФото: Перечень документов, необходимых для оформления кредитных каникул для военных(mod.gov.ua)

Кроме военного билета и справки о прохождении службы (форма 5), для контрактников обязательным является подтверждение непосредственного участия в обороне.

"Это может быть справка по форме 12 (об участии в боевых действиях) или справки, выдаваемые для получения статуса УБД", - уточняют в министерстве.

Помощь ветеранам

Напомним, ранее РБК-Украина рассказывало, какую именно помощь могут получить ветераны в Украине, в частности относительно денежных выплат, обеспечения жильем и получения спецстатуса для бизнеса.

Также мы писали, что некоторые категории ветеранов смогут получить выплату в размере 70 тысяч гривен.

Кроме того, в Киеве запустили новый сервис для получения помощи в несколько кликов. В то же время для ветеранов столицы предусмотрено 500 тысяч гривен на адаптацию.

